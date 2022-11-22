Снова упоминать Абдулманапа — низость. Как же мерзко Конор выпрашивает у Хабиба реванш!

Прославленный Конор Макгрегор явно боится, что после серии поражений и длительного простоя его забудут окончательно. Ирландец давно не дерётся, зато в социальных сетях активен как никогда. Демонстрация физической формы, ответы на вопросы подписчиков и обещания снова выиграть чемпионский пояс уже поднадоели, поэтому Макгрегор снова перешёл к вызовам всех подряд. На этот раз Конор решил подразнить своего главного обидчика — Хабиба Нурмагомедова. Как у него водится, ирландец постарался задеть за самое больное.

«Я продолжаю сражаться! План твоего отца никогда не будет выполнен, потому что ты сдался и убежал. Я всё ещё здесь, если захочешь повторить. Но твой страх поражения означает, что ты уже проиграл. Убегай, сколько захочешь. Мы все проигрываем в конце. Смерть забирает всех. Я никого не боюсь, кроме бога», – написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Макгрегор знает, куда ударить. Тема смерти Абдулманапа остаётся для Хабиба максимально болезненной. Немудрено, учитывая, какое место в жизни Орла занимал Нурмагомедов-старший. Ведь Абдулманап был для Хабиба не только отцом, но ещё и тренером и лучшим другом. Преждевременный уход великого наставника из жизни стал для Орла тяжелейшим ударом. Даже сейчас, когда Хабиб говорит про отца, выражение его лица меняется. Именно поэтому Макгрегор, для которого нет ничего святого, решил напомнить про Абдулманапа.

Отец Хабиба действительно хотел, чтобы сын повесил перчатки на гвоздь с красивым рекордом 30-0. Орлу не хватило до этой цифры всего одного выигранного боя: после уверенной победы над Джастином Гэтжи россиянин завершил карьеру со слезами на глазах. Хабиб объяснил, что пообещал уйти из спорта своей матери, которая не хотела, чтобы боец продолжал выступать без своего отца. И, несмотря на все попытки и финансовые посулы Даны Уайта, дагестанец сдержал обещание и больше не возвращался в октагон.

Теперь его пытается вытащить туда Конор. Намёки на отца и «трусость» Хабиба — дешёвый трюк, чтобы попытаться устроить главный денежный бой в жизни Макгрегора. Возвращение Хабиба ради второго поединка с ирландцем стало бы важнейшим спортивным событием года. Макгрегор, Уайт и Нурмагомедов могли бы заработать просто невероятные деньги! Вот Конор и не оставляет попыток вывести Хабиба из себя, чтобы тот решил вернуться в спорт ради мести болтливому Ноториусу.

Даже если Хабиб захотел бы нарушить обещание, никакого спортивного интереса в реванше для него нет. В 2018 году Нурмагомедов откровенно игрался с ирландцем, пока не заставил того сдаться в четвёртом раунде. С того времени Конор деградировал настолько, что даже нынешний Хабиб скрутит ирландца уже в первом раунде. Но лучше всего Макгрегора попросту игнорировать. Он давно превратился в клоуна, который к тому же не стесняется никакой грязи. Как за него вообще можно болеть?