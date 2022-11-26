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PFL 10: 2022 Championships, Магомед Магомедкеримов – Глейсон Тибау, результат боя, кто выиграл, победитель поединка

Магомедкеримов дрался убедительнее самого Хабиба! Но вырубить Тибау тоже не смог
Сергей Сорокин
Магомед Магомедкеримов – Глейсон Тибау, результат
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Магомед заставил всех судей признать своё тотальное превосходство над бразильцем.

В ночь с 25 на 26 ноября проходит турнир PFL 10: 2022 Championships, на котором выступает сразу несколько бойцов из России. Особенное внимание привлёк поединок Магомеда Магомедкеримова, который стал украшением прелимов. Он выдал огненный бой в промежуточном весе с Глейсоном Тибау. Этот тот самый бразилец, который на UFC 148 в 2012-м встречался с легендарным Хабибом и едва не нанёс Нурмагомедову единственное поражение в карьере. Тибау смог стать одним из немногих соперников, которых Орёл не смог засабмитить.

Магомедкеримов тренируется под чутким присмотром Хабиба. Поэтому к поединку с Глейсоном он был подготовлен идеально. Российский боец очень активно начал атаковать с самых первых секунд. Было заметно, что он имеет большое преимущество в габаритах. И постепенно удары начали долетать до цели. Тибау прекрасно понимал опасность соперника, поэтому начал избегать прямого контакта, убегая от соперника по всему октагону. Чувствовалось, что Магомед действует с огромным преимуществом, поэтому первый раунд он забрал вчистую.

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Начало второго раунда удивило нестандартным решением от Тибау, который зачем-то попытался перевести дело в партер. Но Магомедкеримов совершенно спокойно ушёл от тейкдауна и вновь вернул инициативу в свои руки. Довольно неожиданно Магомед решил провести поединок в стойке. И преимущество в габаритах позволило полностью контролировать ситуацию в октагоне. Тибау с каждой минутой всё сильнее заводился и злился, но сделать ничего не мог. Лишь под занавес второго раунда Глейсон смог ощутимо попасть по россиянину. Но заплывший глаз бразильца намекал на большие проблемы.

На старте третьего раунда Глейсон снова попытался уйти в партер – безуспешно. И Магомедкеримов начал методично дожимать соперника. Сумасшедшее преимущество по ударам отражалось и в статистике, которая была полностью на стороне российского бойца. Тибау взорвался на последней минуте и бросился искать лаки-панч, который мог бы всё-таки принести ему победу. Но Магомед классно уходил от ударов и отвечал сам. Поэтому после гонга не возникало никаких сомнений в итоговом вердикте.

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Все три судьи ожидаемо отдали победу Магомедкеримову со счётом 30-27. Единогласное решение арбитров никого не удивило. Магомед дрался убедительнее самого Орла, не оставил никаких шансов усомниться в своём тотальном превосходстве. В следующем году российский боец попытается повторить свой успех 2018 года, выиграть Гран-при PFL и заработать $ 1 млн!

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Заглавное фото: pfl.com

Источник: «Чемпионат»

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