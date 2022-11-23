«Хабиб, ты проиграл этот бой». В 2012 году судьи подарили Орлу позорную победу?

В ночь на 26 ноября по московскому времени в Нью-Йорке состоится финальный годовой турнир промоушена Professional Fighter League. Найдётся там место и для российских бойцов: в частности, в предварительном карде выступит полусредневес Магомед Магомедкеримов, известный под прозвищем Мага-миллион. Соперником друга Хабиба Нурмагомедова станет Глейсон Тибау — невероятно опытный бразилец, проведший больше полусотни боёв в ММА. Кстати, в своей самой спорной схватке Тибау встречался именно с Хабибом.

Поединок Нурмагомедова с Глейсоном очень любят вспоминать хейтеры Орла, когда пытаются нивелировать достижения дагестанца. Мол, рекорд 29-0 не совсем легитимный, потому что в своё время судьи откровенно подарили Хабибу победу над Тибау. Вдобавок и сам бразилец уверен, что тогда оказался сильнее будущего чемпиона UFC. О чём Глейсон, кстати, обязательно упоминает в каждом втором интервью. Видимо, бразилец считает почти выигранный бой с легендой главным достижением в своей карьере.

«Всем очевидно – в бою с Хабибом я победил. Сейчас мы с ним друзья, веселимся, разговариваем, и порой я говорю: «Хабиб, ты проиграл этот бой». Он отвечает так: «Ну, может быть. Возможно, возможно». Потому что бой был сложным и равным. Я уходил от тейкдаунов, переводил в партер Хабиба, наносил больше ударов руками. Все говорят, что я выиграл этот бой», — рассказывает Тибау.

В 2012 году Нурмагомедов тогда только осваивался в UFC, лишь успев досрочно финишировать Камала Шалоруса. Тибау же был старожилом промоушена и одним из теневых претендентов на пояс: перед боем с Хабибом бразилец шёл на серии из трёх побед, успев одолеть даже Рафаэля дос Аньоса. Россиянина откровенно бросили под танк, ведь за Глейсона говорил не только огромный опыт, но и физические данные. Тибау в каждом бою выглядел попросту громадным, успевая после взвешивания набрать два десятка килограммов. Потом его поймают на допинге.

Хабиб не испугался здоровенного соперника и в первом раунде превосходил Глейсона: контролировал центр октагона, периодически доносил точные удары и несколько раз пытался сделать тейкдаун. Во втором раунде Тибау ожил: пару раз идеально пробил силовые удары и выходил на попытку удушающего приёма. Заключительная пятиминутка получилась равной — за Хабиба говорили активность и контроль у сетки, Глейсон мог ответить успешным тейкдауном. Тем не менее в итоге все судьи отдали россиянину уверенную победу со счётом 30-27.

Трибуны свистели такому решению, считая, что у бразильца украли победу. Многие эксперты тоже оказались недовольны таким решением, включая известного комментатора Джо Рогана. Но давайте изучим статистику. Хабиб превзошёл оппонента по количеству ударов (101-87), немного уступив в точности (33-46) и по значимым попаданиям (25-28). Бразилец удачно провёл один тейкдаун из шести, у Нурмагомедова провалились все 12 попыток. Статистика чуть лучше у Тибау, зато Орёл постоянно атаковал и владел инициативой. Так почему это называют ограблением?

Судьи с полным правом могли отдать победу Тибау. Точно так же, как и Нурмагомедову. И в этот раз все три судьи посчитали, что инициатива важнее, нежели небольшое преимущество в точности. Да и зачем грабить Тибау в пользу Хабиба? На тот момент Орёл был молодым дебютантом UFC, просто одним парнем из многих. Никто не знал, звездой какого масштаба дагестанец окажется всего через несколько лет. Поэтому все разговоры про «ограбление» — от лукавого. Да, тогда Нурмагомедову чуть-чуть повезло. И только.