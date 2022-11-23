В PFL рискнули провести уникальный турнир! В UFC на такое не пойдут никогда

В ночь с 25 на 26 ноября состоится турнир PFL 10: 2022 Championships, на котором выступят сразу несколько бойцов из России. Организация довольно неожиданно пошла на рискованный ход, решив навсегда вписать своё название в историю смешанных единоборств. В основном карде запланировано семь поединков, шесть из которых станут титульными! Фанаты привыкли к тому, что в один вечер бойцы рубятся за два (максимум – три) пояса. А в PFL не стали мелочиться, задав невероятную планку. Можно смело сказать, в UFC никогда не решатся повторить, а тем более превзойти это уникальное достижение.

Основной кард предстоит открывать именно россиянину. Омари Ахмедов сразится за пояс чемпиона в полутяжёлом весе с австралийцем Робом Уилкинсоном. У нашего бойца есть прекрасные шансы выиграть Гран-при PFL и заработать $ 1 млн. Швед Садибу Сай и американец Дилано Тейлор определят лучшего в полусреднем весе. Шотландец Стиви Рей и канадец Оливье Обин-Мерсье зарубятся за пояс в лёгком дивизионе. У хорвата Анте Делии и бразильца Матеуса Шеффила на кону титул чемпиона в тяжёлом весе.

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В соглавном поединке сойдутся англичанин Брендан Лоунейн и американец Бубба Дженкинс. Они сразятся за пояс в полулёгком весе. А главным боем вечера станет сражение непобеждённой американки Кайлы Харрисон и бразильянки Лариссы Пачеко. Они представляют лёгкий дивизион.

Отдельного внимания заслуживают и прелимы, поскольку там также не обойдётся без россиянина. Магомед Магомедкеримов сразится в полусреднем весе с бразильцем Глейсоном Тибау. Страшно представить, но бразилец пришёл в UFC в далёком 2006 году. Однако самый интересный факт его биографии заключается в том, что на UFC 148 в 2012-м Глейсон встречался с Хабибом и выстоял против него все три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу Нурмагомедову, но факт остаётся фактом. Тибау смог стать одним из немногих соперников, кого Орёл не смог засабмитить.



PFL проводит уникальный турнир, которым задаёт очень высокую планку. Но вряд ли хотя бы один топовый промоушен попытается повторить рекордное достижение. Особенно странно ждать такого подхода от UFC. Президент лиги Дана Уайт слишком бережно относится к титульным поединкам, старается из каждого делать настоящее событие. Поэтому даже два боя за пояс в номерном турнире – большая роскошь. А тут их целых шесть! Пропустить уникальный бойцовский вечер PFL попросту нельзя.