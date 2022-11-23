«Я бы победила Хабиба». Этой огромной американке хочется верить — Кайла чудовищно сильна

В ночь на 26 ноября любителей смешанных единоборств ждёт финальный годовой турнир промоушена PFL. Там будут собраны едва ли не все лучшие бойцы организации, а в основном карде примут участие несколько россиян. Особенно приятно, что турнир без проблем можно будет посмотреть в России: трансляцию бойцовского вечера проведёт онлайн-платформа Okko. Начало прямого эфира — 26 ноября в 2:00 мск. Пропускать такой турнир попросту недопустимо.

В главном бою выступит непобедимая Кайла Харрисон: противостоять американке с рекордом 15-0 будет Ларисса Пачеко, идущая на серии из пяти побед нокаутами. Кайла и Ларисса уже встречались в октагоне три года назад, и тогда бразильянка уступила, хотя и дотянула до судейского решения. После того поражения Пачеко заметно прибавила, но шансов в реванше у неё всё равно будет не слишком много. Харрисон невероятно хороша и, по оценкам многих экспертов, сейчас является лучшей девушкой-бойцом на планете.

Напомним, перед приходом в ММА американка невероятно успешно выступала в дзюдо, завоевав сразу два олимпийских золота. Таким образом, Харрисон стала первым и единственным спортсменом с американским гражданством, кому удалось взять высшую награду ОИ в дзюдо. Потом Кайла решила покорить смешанные единоборства: её путь очень напоминает карьеру Ронды Роузи, которая тоже отправилась в ММА после олимпийской награды в дзюдо. С поправкой, конечно, на разный уровень популярности.

Кайла Харрисон Фото: Cooper Neill/Getty Images

Да, в смешанных единоборствах имя Харрисон далеко не такое прославленное, как у Роузи, зато как спортсменка Кайла значительно сильнее своей предшественницы. Американка невероятно сильна физически: её габариты и мощь позволили спокойно валять даже Марину Мохнаткину — крепкую спортсменку с великолепной базой самбо. Плюс, в отличие от Роузи, у Харрисон ещё и отличная ударная техника, позволяющая сносить соперниц — почти половина побед бывшей дзюдоистки добыта нокаутами. Но Кайла всё равно завидует Ронде.

«Я буду с вами на 100% откровенна — я смотрю на Ронду Роузи, смотрю на то, чего она добилась, смотрю на то, кем она стала, на ту звёздную силу, которая у неё была, и это тяжело. Я хочу изменить мир. Хочу быть лучшей. Эго во мне хочет, чтобы все знали моё имя, не сомневались и говорили: «Чёрт возьми, Кайла Харрисон — лучшая из всех, кто когда-либо дрался». Так что это тяжело. Тяжело ещё не быть там. Это не даёт мне спать по ночам. Это преследует меня.



Было время, когда люди думали, что она может побить взрослых мужчин. Вот насколько она была доминирующей. Именно тогда все считали её величайшей всех времён. Они говорили, что она дерётся с парнями. Я знаю, что многое из этого было искажено и многое из этого было сумасшедшей болтовнёй, но я хочу быть настолько же хороша, чтобы люди вели такие разговоры», — приводит слова Харрисон MMA Fighting.



Хотя Кайла не дралась в UFС, она смело называет себя лучшей девушкой-бойцом из ныне действующих. Похоже на правду, но, пока Харрисон не подпишет контракт с главным промоушеном мира, мы не узнаем наверняка. Так думает и Дана Уайт: знаменитый функционер вёл переговоры с Кайлой, но камнем преткновения стал финансовый вопрос. Будем надеяться, когда-нибудь девушка и Дана договорятся. А вот ещё одно высказывание Харрисон: «Побила бы я Хабиба? Думаю, я бы победила его в поединке по правилам дзюдо. Я уверена в этом на 100%». Шутки шутками, но Орлу точно пришлось бы непросто в таком поединке. Кайла слишком хороша.