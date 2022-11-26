Ахмедов шёл за чемпионством и $ 1 млн. В итоге, получил тяжкие телесные

В ночь с 25 на 26 ноября проходит грандиозный турнир PFL 10: 2022 Championships с шестью титульными поединками. Основной кард открыл именно боец из России. Омари Ахмедов сразился за пояс чемпиона в полутяжёлом весе с австралийцем Робом Уилкинсоном. Наш боец зарубился за чемпионский пояс Гран-при PFL и $ 1 млн. Дополнительной мотивации даже не нужно было искать. Перед поединком напряжение буквально повисло в воздухе.

С самого начала первого раунда соперники бросились друг на друга. И первый точный удар нанёс именно Ахмедов. Правда, практически моментально он поскользнулся, но Уилкинсон не смог воспользоваться сложившейся ситуацией. При этом Роб выбрал оптимальную для себя дистанцию и начал выкидывать мощные атаки по российскому бойцу. Было заметно, что он контролирует ситуацию. Омари пришлось искать варианты для того, чтобы исправить положение дел. Но попытки уйти в партер раз за разом легко предотвращались австралийцем. После одного из пропущенных ударов Ахмедов даже упал на канвас, но смог быстро подняться. Было понятно, что первый раунд россиянин безнадёжно проиграл. Прямо перед гонгом Омари пропустил сокрушительный удар коленом в прыжке, но Уилкинсон не хватило времени, чтобы финишировать соперника.

Второй раунд снова начался с активности от Уилкинсона. Омари попытался перевести соперника в партер, но вновь это не увенчалось успехом. Казалось, что силы постепенно начинают покидать нашего парня, наступает полнейшая безысходность. Роб продолжал методично избивать россиянина. В одном из моментов Ахмедов провалился и начал пропускать один удар за другим. Всё это закономерно привело к очередному падению на настил.

Было видно, что Омари находится на грани поражения, держится из последних сил. В итоге пришлось вызвать врача, лицо россиянина напоминало кровавую баню, рассечение выглядело ужасающе. Но Ахмедов всё-таки получил разрешение вернуться в октагон и продолжить борьбу. Последние секунды второго раунда стали настоящим мучением для Ахмедова. Он пропустил огромное количество мощнейших ударов, а после гонга рухнул на колени с окровавленным лицом.

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После минутной паузы между раундами в октагоне вновь появился врач. Он осмотрел избитое лицо российского бойца и принял единственно правильное решение – остановить бой. Слижком тяжкими уже были на тот момент повреждения. Уилкинсон совершенно заслуженно завоевал чемпионский пояс и $ 1 млн. Ахмедов продемонстрировал невероятные бойцовские качества, он стоял до конца. Но, к сожалению, соперник не оставил Омари никаких шансов. Прервалась удачная серия российских бойцов, каждый финальный турнир хотя бы один парень с Дагестана уезжал домой с чемпионским поясом.