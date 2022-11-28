У Шторма нет шансов против Исмаилова! Их бои с Иличем — лучшее доказательство

Шлеменко продержался против серба всего лишь 22 секунды, а Лысый хищник гонял того по всему рингу.

3 декабря в Екатеринбурге состоится самый ожидаемый российский турнир 2022 года – RCC 13. В главном бою встретятся ветеран российских ММА Александр Шлеменко и самый яркий боец страны Магомед Исмаилов. Для каждого из них это противостояние невероятно важно. Шторм находится на неприятной серии из неудачных поединков. Поэтому он горит желанием выбраться из сложившегося кризиса. А Лысый хищник, напротив, побеждает одного соперника за другим. Он не собирается останавливаться на своём пути. Особенный интерес вызывает и то, что каждый из противников совсем недавно рубился с сербом Александром Иличем. И результаты получились совершенно разными!

26 августа Шлеменко бился с Иличем на турнире RCC 12. От этого поединка были запредельные ожидания, он раскручивался максимально мощно. Но российский боец потерпел одно из самых оглушительных поражений в своей карьере. Он смог продержаться против здоровенного соперника всего лишь 22 секунды. Александр в одном из стартовых выпадов пропустил сумасшедший по силе удар в голову коленом, после которого моментально рухнул на канвас. Илич идеально прочувствовал момент и бросился добивать потерявшегося соперника.

Шторм практически сразу перестал подавать любые признаки сопротивления, судья был вынужден остановить форменное избиение. После этого поединка казалось, что Джокер станет серьёзной опасностью и для Исмаилова.

7 октября в Большом Московском цирке прошёл боксёрский турнир, организованный Pravda Old School Boxing. В главном бою Исмаилов одолел Илича решением судей. Но на Джокера в тот вечер было больно смотреть. Лысый хищник с самого начала поединка полностью завладел инициативой и буквально гонял соперника по рингу.

В определённый момент начало казаться, что Магомед просто задосрочит серба, настолько много урона он наносил беспомощному сопернику. Поэтому перед вынесением судейского вердикта никаких вопросов в итоговом исходе не возникало. Исмаилов продемонстрировал фантастическую готовность к Иличу, он превосходил Джокера буквально во всём.

Поединки с Иличем выглядят хорошим индикатором готовности бойцов. Шлеменко выглядел настолько беспомощно, что не продержался против Джокера и минуты. А вот Исмаилов отнёсся к подготовке серьёзно, превзошёл противника по всем статьям и совершенно заслуженно одержал победу. Теперь за будущее Шторма по-настоящему тревожно. Не видно ни одного фактора, который давал бы Александру преимущество над Магомедом. Поединок вновь может превратиться для легендарного российского ветерана в избиение.