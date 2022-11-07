Шторм постарел или заманивает Магу в ловушку? Бой года всё-таки состоится!

Казалось, поединок Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова ждёт судьба противостояния Хабиб — Фергюсон. Лысый хищник и Шторм должны были подраться ещё летом, однако сначала Мага пожаловался на больное колено, а потом Шлеменко отказался от переноса, чтобы не нарушать своих планов. Но теперь два ветерана российских ММА всё-таки договорились: предварительное согласие с обеих сторон получено. Вопрос только в дате — либо 2 декабря, либо 3 декабря, что, согласитесь, не особо принципиально.

За прошедшие несколько месяцев статус Исмаилова и Шлеменко несколько изменился. Шторм сначала сенсационно проиграл малоизвестному сербу Александру Иличу, улетев в нокаут уже на 22-й секунде. А следом провёл ещё и невнятный бой с Клебером Соузой, где решение судей объявить ничью выглядело несколько сомнительным. Лысый хищник не выступает по правилам ММА уже больше года, зато успешен в боксёрском ринге, поднимая свои акции и финансовые аппетиты одновременно.

Есть ощущение, что в бою с Исмаиловым карьера Шлеменко может завершиться. 38-летний Шторм вписал своё имя в историю смешанных единоборств золотыми буквами, но возраст начинает сказываться даже на нём. Вряд ли это совпадение, что в трёх поединках подряд Александр выглядел непривычно медленно, а его защита была попросту дырявой. Даже такой Шлеменко прошёл Артура Гусейнова, но парни посильнее превратили ветерана в жертву.

Исмаилов же даже с учётом его проблем с выносливостью намного мощнее условного Илича или Соузы. В первых двух раундах Лысый хищник сможет устроить Шторму невероятные трудности: учитывая, что Шлеменко никогда не был звездой партера, его наверняка ждёт судьба Александра Емельяненко. То есть Магомед будет беспощадно избивать Шторма в граунд-энд-паунд, пока судья не остановит поединок. Потому что сам Шлеменко не сдастся никогда, мы это прекрасно знаем.



Впрочем, Шторм умеет преподносить сюрпризы, что демонстрировал на протяжении всей карьеры. Александр прекрасно понимает, что будет стоять на кону, и постарается выдать свой максимум. Вопрос только в том, на каком уровне этот самый максимум. Возможно, Шлеменко ждёт жёсткое поражение, которое станет заключительным на его спортивном пути. А может быть, мы увидим, как Саша пересиливает и разбивает Магу в концовке. Но в любом случае нас ожидает невероятный поединок, до которого осталось меньше месяца.