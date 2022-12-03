Даже Халку нужно дышать. Штырков смертельно устал — но снова победил!

3 декабря в Екатеринбурге проходит грандиозный турнир – RCC 13. Кард перенасыщен яркими поединками. В соглавном бою зарубились Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Каждый из соперников вышел в октагон на пределе мотивации. Российский боец идёт на серии побед, последнее поражение он потерпел от Магомеда Исмаилова. Представитель Казахстана пока находится без долгосрочного контракта. И он рассчитывал, что этот поединок даст шанс заполучить предложение от топового промоушена.

С самого начала боя Штырков начал выкидывать точные удары. Но и Асылжан не стал скромничать. Несколько атак прилетели прямо в голову россиянина. Не прошло и двух минут, как Иван перевёл соперника в партер. Правда, Бакытжанулы был здорово к этому подготовлен. Он практически моментально вскочил с канваса, бой вернулся в стойку. Сценарий повторялся раз за разом. Штырков кидал соперника и начинал искать варианты для контроля. Под занавес раунда Иван полностью завладел инициативой и начал лупить Асылжана локтями. Россиянин избивал представителя Казахстана и был в секундах от победы… но прозвучал сигнал. Штыркову не хватило считаных мгновений.

Во втором раунде тотальное избиение продолжилось. Асылжан отвечал редкими атаками, которые практически не тревожили Ивана. Зато сам Штырков попадал мощно, потрясал соперника, лицо которого становилось всё более разбитым. Россиянин почувствовал вкус крови и начал добивать Бакытжанулы. Но в глаза бросалось и то, что Иван немного подустал. Штырков с большим трудом начал выкидывать каждый удар, а под занавес раунда просто встал. Но положение Асылжана всё равно было более плачевным.



В третьем раунде бой и вовсе стал напоминать уличную драку. Опущенные руки и постоянные размены, вялое передвижение по октагону. И в определённый момент Асылжан почувствовал, что Иван перегорает. Он бросился атаковать и несколько раз хорошо попал. Кислород закончился. Штырков выкидывал точные удары, но каждый давался невероятными усилиями. Под занавес раунда Иван окончательно решил дотерпеть поединок до завершения и перевёл дело в партер. На последних секундах россиянин настолько устал, что ему пришлось брать хитростью. Он указал куда-то в зал, и соперник повёлся, обернулся и потерял пару секунд.



Судьи единогласным решением отдали победу Штыркову — все выставили счёт 29-28. Но после боя Иван едва стоял на ногах и смог выдавить из себя всего лишь несколько слов. Халк одержал самую тяжёлую победу за последнее время. С таким функциональным состоянием выстоять против более серьёзного соперника будет практически нереально!