Нурмагомедов выживал два раунда! А потом Саид выдал идеальную «гильотину». Видео

В ночь на 18 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе на арене Apex проводится яркий турнир UFC Fight Night 216. Уже в прелимах организаторы подготовили для поклонников смешанных единоборств из России несколько боёв с участием наших соотечественников. Саид Нурмагомедов (16-2) в легчайшем весе зарубился с американским бойцом таджикского происхождения Сайдиокубом Кахрамоновым (10-2). И они устроили настоящую жару в октагоне.
С самого старта Кахрамонов бросился в атаку и прижал соперника к сетке. Но Нурмагомедов действовал просто великолепно. Он захватил голову и попытался провести удушающий. Правда, довести дело до конца так и не получилось. В итоге Саид оказался в невыгодной позиции, позволил сопернику нанести себе несколько болезненных ударов. В итоге бойцы решили вернуться в стойку, где обменялись очень плотными атаками. И всё-таки Кахрамонов был готов устроить шоу, он уверенно вязал россиянина и несколько раз пытался задушить Саида. Первый раунд получился очень равным и сложным.
Права на видео принадлежат UFC.
После паузы тотальная доминация Кахрамонова продолжилась. Он выглядел намного увереннее, буквально сковывал соперника по рукам и ногам. Саид пытался сделать хоть что-то, но смотрелся беспомощно. Сайдиокуб легко просчитывал все ходы россиянина, выглядел превосходно. Нурмагомедов терпел изо всех сил, откровенно выживал.
А потом случилось настоящее чудо! Кахрамонов допустил роковую ошибку, которую моментально поймал Нурмагомедов. Он проигрывал на протяжении всего поединка, но в этот момент был просто обязан воспользоваться своей возможностью. И наш парень не подкачал. Он накинул на Сайдиокуба «гильотину» и быстро заставил того постучать в знак сдачи. Победа российского бойца получилась неоднозначной, но убедительной. Стоит отметить фантастический характер Саида, который смог переломить ход такого тяжёлого поединка.
- 18 декабря 2022
-
02:11
-
01:32
-
00:46
-
00:09
- 17 декабря 2022
-
23:53
-
22:49
-
22:30
-
22:09
-
21:55
-
21:00
-
20:57
-
20:19
-
20:02
-
19:33
-
18:55
-
18:54
-
17:46
-
17:29
-
16:50
-
15:27
-
15:16
-
14:44
-
13:47
-
12:52
-
12:16
-
11:50
-
11:04
-
10:08
-
09:21
-
09:00
-
01:16
-
01:10
-
00:45
-
00:26
-
00:13