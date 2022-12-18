Нурмагомедов выживал два раунда! А потом Саид выдал идеальную «гильотину». Видео

В ночь на 18 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе на арене Apex проводится яркий турнир UFC Fight Night 216. Уже в прелимах организаторы подготовили для поклонников смешанных единоборств из России несколько боёв с участием наших соотечественников. Саид Нурмагомедов (16-2) в легчайшем весе зарубился с американским бойцом таджикского происхождения Сайдиокубом Кахрамоновым (10-2). И они устроили настоящую жару в октагоне.

С самого старта Кахрамонов бросился в атаку и прижал соперника к сетке. Но Нурмагомедов действовал просто великолепно. Он захватил голову и попытался провести удушающий. Правда, довести дело до конца так и не получилось. В итоге Саид оказался в невыгодной позиции, позволил сопернику нанести себе несколько болезненных ударов. В итоге бойцы решили вернуться в стойку, где обменялись очень плотными атаками. И всё-таки Кахрамонов был готов устроить шоу, он уверенно вязал россиянина и несколько раз пытался задушить Саида. Первый раунд получился очень равным и сложным.

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После паузы тотальная доминация Кахрамонова продолжилась. Он выглядел намного увереннее, буквально сковывал соперника по рукам и ногам. Саид пытался сделать хоть что-то, но смотрелся беспомощно. Сайдиокуб легко просчитывал все ходы россиянина, выглядел превосходно. Нурмагомедов терпел изо всех сил, откровенно выживал.

А потом случилось настоящее чудо! Кахрамонов допустил роковую ошибку, которую моментально поймал Нурмагомедов. Он проигрывал на протяжении всего поединка, но в этот момент был просто обязан воспользоваться своей возможностью. И наш парень не подкачал. Он накинул на Сайдиокуба «гильотину» и быстро заставил того постучать в знак сдачи. Победа российского бойца получилась неоднозначной, но убедительной. Стоит отметить фантастический характер Саида, который смог переломить ход такого тяжёлого поединка.