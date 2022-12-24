«Без разницы, кого ломать». Красавица из Осетии подерётся с горячей защитницей природы

Позиции российских спортсменов в промоушене Bellator достаточно солидны. Есть блестящие чемпионы Вадим Немков и Усман Нурмагомедов, имеется суперзвезда всех времён и народов Фёдор Емельяненко, плюс множество спортсменов рангом пониже. Нашлось место и нашим красавицам: осетинская спортсменка Диана Авсарагова провела в американской организации уже три победных поединка, где выглядела превосходно. Хотя профессиональный опыт Дианы не так велик, она дерётся на очень серьёзном уровне.

Недавно Пантера узнала имя следующей соперницы — ей станет колумбийка Алехандра Лара, бой состоится в рамках турнира Bellator 290 в ночь на 5 февраля по московскому времени. Напомним, именно на этом турнире проведёт свой последний бой легендарный Последний Император, соперником Фёдора станет его давний обидчик Райан Бейдер. Также в рамках бойцовского вечера может выступить и Вадим Немков, но тут пока нет точной информации.

Кто такая Лара? Колумбийка — девушка очень яркая, обладающая немалой популярностью в социальных сетях. Девушка любит танцы, воздушную акробатику и природу: Алехандра так горячо защищает экологию, что однажды даже вышла на взвешивание, буду разрисованной различными эколозунгами. Но как боец Лара не особо устрашающая, сейчас её серия поражений составляет три боя. Следующей неудачи боссы Bellator могут и не простить — 5 февраля красотка будет драться за своё место в промоушене.

Впрочем, Авсараговой точно не стоит расслабляться. Несмотря на последние неудачи, за Лару говорит солидный опыт — она выступает в Bellator уже пять лет и успела подраться с многими крепкими соперницами. Разумеется, Диана всё равно будет считаться фаворитом, поскольку превосходит девушку из Колумбии по всем параметрам. Будем надеяться, на Bellator 290 Авсарагова уверенно сделает свою работу. Главное — победный настрой: перед последним боем Пантера говорила, что ей «без разницы, кого ломать». Пусть и в этот раз будет так же.