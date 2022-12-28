Ограбление Яна с Анкалаевым или мухлёж судьи в октагоне? Худшие судейские фейлы 2022 года

К сожалению, завершающийся календарный год в единоборствах оказался богат не только на красивые нокауты или сенсационные результаты, но и на судейские ошибки. Как рефери в ринге, так и судьи, считающие очки, ошибались с завидной регулярностью. Иногда эти решения не имели глобального значения, а порой — решали судьбу чемпионских поясов UFC. Мы собрали для вас самые громкие судейские фейлы 2022 года — вы можете сами выбрать наиболее провальное решение.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Бойцы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Магомед Анкалаев — Ян Блахович
Господин Д'Амато профессионально «отметился» не только в поединке Ковалькевич — Хуарес. Печально известный судья отработал и недавний чемпионский бой между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем. Россиянин должен был завоевать чемпионский пояс, поскольку превзошёл своего польского оппонента по абсолютно всем статистическим параметрам, но Д'Амато и два его коллеги оказались другого мнения, в итоге выставив невероятно спорную ничью. Увы.
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон
На печально запомнившемся турнире UFC 282 зрители увидели не одно сомнительное решение. Например, восходящая звезда UFC Пэдди Пимблетт провёл попросту отвратительный бой с Джаредом Гордоном, что не помешало судьям отдать итоговую победу патлатому англичанину. Никто не понял, что именно Пимблетт сделал, чтобы судьи приняли итоговое решение в его пользу. Возможно, достаточно просто иметь огромную популярность и быть любимчиком Даны Уайта?
Пётр Ян — Шон О'Мэлли
Чтобы не простаивать в поиске топового соперника после поражения от Стерлинга, Пётр решил подраться со скандальным Шоном О'Мэлли. И россиянин внезапно умудрился проиграть 11-му номеру рейтинга! Причём снова раздельным судейским решением: хотя по значимым ударам статистика была равной (43-44), а по тейкдаунам Ян заметно превзошёл оппонента (4-0), победа всё равно осталась за американцем. Это ли не ограбление?
Пётр Ян — Алджамейн Стерлинг
Нашему парню из Екатеринбурга давно не везёт с судьями. В реванше с Алджамейном Стерлингом россиянин считался фаворитом, но сенсационно уступил раздельным решением судей. Да, второй и третий раунды Ян проиграл в одну калитку, не сумев справиться с борьбой американца. Но чемпионские пятиминутки Пётр однозначно забрал себе, а в первом раунде владел инициативой и бил точнее. Тем не менее вернуть пояс россиянину не удалось.
Каролина Ковалькевич — Сильвана Хуарес
Невероятно странными получились судейские действия после боя Каролины Ковалькевич и Сильваны Хуарес. Девушки в октагоне спокойно ожидали результата, когда в клетку буквально запрыгнул Сал Д'Амато. Нервничающий судья стал исправлять свои же оценки прямо перед глазами удивлённого Брюса Баффера и объективами телекамер! Девушки пытались заглянуть через плечо судьи, но оценка Д'Амато всё равно ничего не решала.
Дейвисон Фигерейду — Брэндон Морено
Чемпионская трилогия Дейвисона Фигерейду и Брэндона Морено получилась достаточно увлекательной. К сожалению, её концовку немного смазали судьи, отдавшие Фигерейду весьма сомнительную победу в третьем поединке. Бразилец попадал намного реже (89-119), зачастую был откровенно пассивен, зато в итоге остался с чемпионским поясом наилегчайшего веса. А вот Морено откровенно жаль, хотя титульный шанс у него ещё обязательно будет.
Арман Царукян — Матеуш Гамрот
Арман Царукян в 2022 году должен был максимально приблизиться к вершине рейтинга легковесов — увы, все карты смешал поединок с Матеушем Гамротом. Российско-армянский спортсмен на протяжении большей части схватки владел инициативой, превзошёл оппонента по количеству точных ударов, что не помешало судьям вынести решение не в его пользу. Все три специалиста отдали Гамроту победу с одинаковым счётом 48-47, что стало для Царукяна огромным разочарованием.
Артём Тарасов — Данил Алеев
Не только на высочайшем уровне профессионального спорта были судейские фейлы. Рубка в Top Dog между Артёмом Тарасовым и Данилом Алеевым, известным под прозвищем Регбист, получилась яркой и эмоциональной. Победу заслуженно забрал Регбист, но через несколько дней результат аннулировали. Причина — максимально нелепая: судья-хронометрист остановил третий раунд на 10 секунд раньше положенного. Теперь судья отстранён, а его лицензию аннулировали.
Райан Розицки — Ямиль Перальта
От боя за звание интернационального чемпиона WBC в первом тяжёлом весе между Райаном Розицки и Ямилем Перальтой мало кто ждал чего-то интересного. Впрочем, у судей было другое мнение: хотя канадский боксёр Розицки вчистую проиграл домашний поединок, местные «специалисты» внезапно присудили победу своему земляку. Удивлён был даже сам Райан, признавший, что выглядел намного хуже оппонента. Позже WBC официально признала решение судей несправедливым.
Диллиан Уайт — Джермейн Франклин
Боксёрский бой между Диллианом Уайтом и Джермейном Франклином прошёл почти незаметно. Оно и понятно: не самые знаменитые парни устроили достаточно скучный поединок. Два судьи из трёх отдали победу Уайту, третий насчитал ничью. Вердиктом остались недовольны оба боксёра — Франклин написал протест, поскольку был уверен в своей победе, Диллиану показалось, что он выиграл вчистую. В общем, судьи снова остались крайними.
Райан Бейдер — Валентин Молдавский
Максимально разочаровывающим для российского болельщика стал чемпионский бой между Райаном Бейдером и Валентином Молдавским. Ученик Фёдора Емельяненко мог отобрать пояс у обидчика своего учителя, однако по итогам пяти раундов победу праздновал американец. Самой спорной получилась последняя пятиминутка, которую Молдавский проиграл в глазах судей, несмотря на контроль в клинче и шикарный амплитудный бросок.
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