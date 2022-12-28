Ограбление Яна с Анкалаевым или мухлёж судьи в октагоне? Худшие судейские фейлы 2022 года

К сожалению, завершающийся календарный год в единоборствах оказался богат не только на красивые нокауты или сенсационные результаты, но и на судейские ошибки. Как рефери в ринге, так и судьи, считающие очки, ошибались с завидной регулярностью. Иногда эти решения не имели глобального значения, а порой — решали судьбу чемпионских поясов UFC. Мы собрали для вас самые громкие судейские фейлы 2022 года — вы можете сами выбрать наиболее провальное решение.

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