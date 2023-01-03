Странная карьера и загадочная смерть. Абдул-Керим Эдилов остался нераскрытым талантом

Перед самым Новым годом в интернете появилась грустная новость — ушёл из жизни Абдул-Керим Эдилов. Бывшему профессиональному спортсмену был всего 31 год. Причины гибели Эдилова остаются неизвестными, хотя прошло уже несколько дней. Абдул-Керим был достаточно молод даже по меркам спорта, но успел добиться немалых успехов как в ММА, так и на политической ниве. На протяжении последних месяцев Эдилов занимал пост вице-премьера Чеченской Республики по молодёжной политике, спорту и контролю за расходованием бюджетных средств.

А вот его карьера в спорте оставила ощущение значительной недосказанности. Эдилов был чемпионом мира по универсальному бою, выигрывал чемпионат России по комплексному единоборству, но путь в профессиональном ММА начался для чеченского бойца с обидного поражения от Станислава Молодцова. Однако Абдул-Керим не унывал: хотя периодически он продолжал проигрывать, в частности, уступив в конкурентном бою Виктору Немкову, постепенно Эдилов превращался в звезду. В 2012 году он победил Гаджимурада Антигулова, а чуть позже поймал на удушающий приём самого Иржи Прохазку!

Россиянин тогда просто катком проехался по будущему чемпиону UFC. Эдилов оказался лучше чеха во всех компонентах — казалось, что уроженца Центароя ждёт невероятно успешное будущее. Абдул-Керим был не только эффективен, но и весьма эффектен: хотя у чеченца имелись превосходные навыки борьбы, он любил ярко зарубаться с соперниками. Излишний боевой азарт иногда служил спортсмену плохую службу, зато зрителей поединки Эдилова всегда радовали.

Абдул-Керим Эдилов Фото: vk.com/ramzan

Логичным развитием карьеры бойца стало подписание контракта с UFC. И дебют в главном промоушене мира получился идеальным: Абдул-Керим легко и красиво расправился с опытным сербом Бояном Михайловичем, победив техническим нокаутом во втором раунде. Но потом Эдилов попался на использовании допинга, причём уже во второй раз — ранее его подвёл печально знаменитый мельдоний. UFC расторгла контракт со спортсменом, и россиянин решил завершить карьеру, хотя не успел раскрыть свой талант даже наполовину.



Впрочем, Абдул-Керим повесил перчатки на гвоздь только в смешанных единоборствах. И удачно переключился на профессиональный бокс: за два года бывший боец UFC успел провести четыре поединка, каждый из которых выиграл нокаутом в первом раунде. Но в целом Эдилов всё-таки сосредоточился на политической стезе, где делал большие успехи. Параллельно, кстати, Абдул-Керим тренировал детей Рамзана Кадырова — у него было много разнообразных занятий. Жаль, что такой активный человек ушёл от нас так рано.