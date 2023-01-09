Измена ценой в жизнь. Бывшему бойцу UFC грозит 50 лет тюрьмы!

Новый календарный год начался не слишком празднично: трагические истории пока идут одна за другой. Например, в откровенно жуткую ситуацию угодил бывший боец UFC Фил Барони. 46-летний экс-спортсмен сейчас находится в одиночной камере мексиканской тюрьмы и ожидает суда. По информации журналистов, Барони грозит от 30 до 50 лет тюрьмы! Конечно, адвокаты теоретически могут смягчить положение бойца, но понятно, что Фил попал в серьёзный переплёт. А что именно произошло?

Барони вместе со своей девушкой Паолой отправился на праздники в Мексику, остановившись в достаточно скромном отеле. В первое январское утро боец позвонил в полицию — и попросил немедленно приехать к нему в отель, заявив, что его подруга находится без сознания. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили Паолу, которая уже не дышала — всё тело погибшей девушки покрывали синяки и ссадины. Барони немедленно сообщил полиции свою версию произошедшего, и его сразу арестовали. Что именно он рассказал?

Фил Барони Фото: Donald Miralle/Getty Images

По словам спортсмена, он распивал алкогольные напитки и употреблял наркотические вещества, после чего между ним и Паолой началась ссора. Девушка призналась в неверности, и Барони потребовал, чтобы она пошла в душ. Когда Паола отказалась, разозлённый мужчина силой поднял её на руки и швырнул в душ. Она дважды ударилась там головой, после чего Фил, по его словам, уложил Паолу в кровать и накрыл. Девушка пожаловалась на дискомфорт и попросила бойца принести ей выпить, а когда тот вернулся, подруга уже находилась без сознания.

Версия откровенно сомнительная, учитывая, что на теле Паолы обнаружили множество травм. Вот и полиция не слишком поверила: Барони сразу оказался за решёткой, и теперь ему грозит срок, после которого он может уже не выйти на свободу, учитывая, что Филу 46 лет. Посмотрим, какое решение примет суд: сейчас там всё максимально запутанно, так как американский гражданин совершил преступление на территории Мексики. Возможно, разбирательство продлится несколько месяцев.

Против Барони, кстати, говорят не только доказательства, но и репутация. Этот парень всегда публично защищал коллег, обвиняемых в домашнем насилии. Причём даже в ситуациях, когда искать оправдания было попросту глупо. Например, Фил горячо защищал «доброе имя» Джона Коппенхейвера, который получил 36 лет тюрьмы за инцидент с избиением своей подруги Кристи Мак, только чудом оставшейся живой. Барони потом несколько раз навещал Коппенхейвера в тюрьме, за что получил порцию жёсткой критики.

Нельзя сказать, что Барони был особо успешным бойцом: за карьеру он проиграл даже больше поединков, чем выиграл. Однако его точно можно было назвать ярким парнем — Фил всегда рубился до потери сознания, вопрос был только в том, кто отключится первым. Возможно, множественные нокауты, в которых оказывался Барони, тоже сыграли роль в трагедии, которая произошла с ним и его девушкой. Во всяком случае так думает прославленный Джош Барнетт, когда-то бывший близким другом Фила.

Фил Барони Фото: Josh Hedges/Getty Images

«Новости о Филе Барони ужасны и в то же время невероятно трагичны. Мы знакомы более 20 лет, и я мог своими глазами увидеть, что с ним происходит. Его поведение было неуравновешенным, настроение постоянно менялось – его было слишком много, и причины этого очевидны — хроническая травматическая энцефалопатия.



С ним стало очень тяжело работать, и я не мог продолжать приглашать его, хотя хотел. Он стал безответственным, и с ним стало невозможно вести дела. Фил разозлился на меня за то, что я не предлагаю ему участвовать в своём шоу, и мне пришлось заблокировать его в соцсетях, ничего другого не оставалось.



Бойцы должны заботиться о себе, и те, кто их окружает, должны быть начеку. Я видел, как парень, которого я долго знал, с кем дружил, превратился в того, кто сотворил такое, и это разрывает мне сердце. Это не попытка его оправдать или защитить. Я не собираюсь этого делать. Просто делюсь личным мнением», — подытожил Барнетт в своих социальных сетях.