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43-летний белорусский боец UFC Андрей Орловский подрался с мигрантами в новогоднюю ночь: причины конфликта, подробности

43-летний ветеран UFC спас девушку от распоясавшихся мигрантов!
Сергей Сорокин
Ветеран UFC спас девушку от мигрантов!
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Орловский подал сыну отличный пример.

Новогодняя ночь – это не всегда подарки и весёлое застолье! 43-летний Андрей Орловский встретил 2023-й ударно. Ветеран UFC проводил праздничные дни в Лондоне. Он намеревался спокойно отдохнуть и хорошо провести время, но оказался впутан в уличный конфликт. Без тени сомнения Орловский пришёл на помощь женщине и защитил её от распоясавшихся мигрантов. Питбуль не только продолжает бить людей в лучшем промоушене планеты, но и способен на настоящие подвиги!

О подробностях случившегося Орловский рассказал в своих социальных сетях: «Новый год встретил нормально, хотя тут в Лондоне с беженцами конфликт случился. Я не хотел драться, но пришлось показать сыну, что дерьмо случается. Сынок, думаешь, я выиграл бой?»

Находившийся рядом 10-летний Андрей тут же вынес вердикт, присудив отцу безоговорочную победу: «Да, один парень сбежал, у другого лицо было в крови. Когда пришли полицейские, я видел, что у него всё лицо и руки были залиты кровью. Так что да, мой папа выиграл бой».

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Позже Питбуль рассказал фанатам и подробности случившегося конфликта: «У меня есть пара синяков и руки немного опухли. На самом деле, парень был не один – их было трое. Но я бы не назвал его парнем или мужчиной – это просто кусок дерьма, потому что он бил женщину».

В свои 43 года Орловский продолжает удивлять. За 2022-й он провёл три поединка в UFC, такой график не всегда выдерживают даже молодые бойцы. А завершил год Питбуль красивой супергеройской историей. Андрей не прошёл мимо проблем совершенно постороннего человека, вступился за женщину и наказал хулиганов! И всё это он сделал на глазах у 10-летнего сына, которому подал отличный пример.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Андрей Орловский •••

Заглавное фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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