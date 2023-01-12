Одна из главных сенсаций в истории бокса. Первое поражение Мохаммеду Али нанёс инвалид

Сегодня, 12 января, мог бы отпраздновать свой 79-й день рождения один из величайших боксёров в истории — Джозеф Уильям Фрейзер, более известный просто как Джо Фрейзер. К сожалению, гениального спортсмена с нами нет уже достаточно давно: ещё в 2011 году Фрейзер ушёл из жизни, не сумев победить коварное онкологическое заболевание. Но память о великих победах и не менее великих поражениях Дымящегося Джо навсегда останется в сердцах поклонников бокса. Давайте вспомним Фрейзера и мы.

Будущий гений бокса родился в 1944 году в бедной семье: отец собирал хлопок на плантациях и лишился руки после несчастного случая, а мать готовила обеды для рабочих. Тем не менее у родителей нашлись деньги на маленький телевизор, где юный Джозеф постоянно смотрел боксёрские поединки — и мечтал тоже выйти в ринг. Но в его родной деревне не было спортивного зала, и мальчишка просто колотил мешок, набитый рваными тряпками. Вскоре пришлось оставить и такие тренировки: Джо сломал руку, из-за отсутствия денег ему не удалось наложить нормальный гипс, и рука срослась неправильно — никогда не выпрямлялась до конца.



Тем не менее, как только боль прошла, Фрейзер-младший снова начал домашние занятия боксом. Он учился не только на мешке, но и на сверстниках, которые постоянно его третировали — белые ребята били его из-за цвета кожи. В 15 лет Джо переехал в Филадельфию, устроился мясником и нашёл свой первый боксёрский зал. Там парень быстро стал лучшим, да и с мотивацией у него был порядок: уже в 16 он стал женатым мужчиной, ему нужно было кормить семью — и бокс стал дополнительным источником дохода.

Джо Фрейзер Фото: Evening Standard/Getty Images

Юного таланта заметили, и вскоре он уже вошёл в сборную США по боксу. В 1964 году Фрейзер, проигравший отборочный турнир, всё-таки поехал на Олимпиаду в Токио из-за травмы партнёра, причём добыл золотую медаль Игр в тяжёлом весе. На пути к успеху, кстати, Джо победил советского боксёра Вадима Емельянова, а в финале с трудом одолел немца Ханса Хубера. Однако получил травму пальца, из-за которой пришлось оставить любительский бокс и работу мясником. Фрейзер остался бы без средств к существованию, но его нашли ушлые промоутеры профессионального бокса.

Джо принял вызов и стал тренироваться с невероятным усердием. Некоторые элементы его тренировок были весьма необычными: например, начинающий профессионал ловил куриц для развития реакции и лупил мороженые мясные туши. Именно тренировки Фрейзера и его типаж отчасти использовал Сильвестр Сталлоне, когда писал сюжет для своего легендарного фильма «Рокки». Джо был невероятно силён физически, его силовые упражнения поражали воображение — именно благодаря этому он получил прозвище Дымящийся Джо.



Карьера Фрейзера тем временем взлетала словно ракета. Он бил одного соперника за другим, используя нестандартный стиль с постоянным опусканием рук вниз и коронный левый боковой. Без сложных моментов не обходилось: Джо нередко улетал в нокдауны, а левый глаз почти перестал видеть. Когда-то на тренировке в область глазницы боксёра попал осколок болта, и с каждым годом травма усугублялась. Фактически Фрейзер был инвалидом, учитывая проблемы с глазом и рукой, но в 1970 году стал чемпионом мира, одолев Джимми Эллиса.

Впрочем, многие болельщики не считали Джо легитимным чемпионом, учитывая вынужденное отсутствие Мохаммеда Али. В тот момент Величайший продолжал отбывать дисквалификацию: Али отстранили от спорта из-за отказа служить в армии. Но в 1971 году Мохаммед, успевший провести пару разминочных поединков, всё-таки встретился с Фрейзером в ринге. И сенсационно проиграл Джо, причём поражение стало для Али первым в карьере! Дымящийся Джо оказался быстр, силён и невероятно точен — в пятнадцатом раунде Величайший и вовсе оказался в нокдауне. Все судьи отдали победу Фрейзеру.

Бой Али — Фрейзер Фото: Keystone/Getty Images

Реванш удалось организовать только через четыре года. Али тогда находился на пике карьеры, Фрейзер тоже был в полном порядке, хотя успел внезапно проиграть нокаутом Джорджу Форману. Тем не менее в увлекательном втором бою судьи вынесли решение в пользу Мохаммеда, причём оно выглядело весьма спорным. Всем стало понятно, что третья встреча Фрейзера и Али попросту неизбежна. И она состоялась 1 октября 1975 года, получив название «Триллер в Маниле».

Джо тогда оказался максимально измучен психологически: именно он стал главной жертвой трэш-тока в исполнении Величайшего. Фрейзер до самой смерти не смог полностью простить Али оскорбления, которые тогда выслушал. И в третьем бою задал Мохаммеду невероятную трёпку — однако сам пропустил не меньше. Это был не поединок, а попросту обоюдное избиение: после четырнадцатого раунда Али в полубессознательном состоянии просил остановить бой — но победил! Фрейзера не выпустили драться дальше, потому что он уже ничего не видел и правым глазом. А Мохаммед сразу потерял сознание.



Фактически это была последняя гастроль Фрейзера. Потом его снова нокаутировал Форман, после чего Джо взял длительную паузу. Вернувшись в 1981 году, американец отбоксировал вничью с малоизвестным Флойдом Каммингсом — и повесил перчатки на гвоздь. Впереди было множество счастливых лет в окружении большой семьи, пока в 2011 году врачи не поставили Фрейзеру страшный диагноз. Всего за несколько месяцев коварная болезнь забрала Дымящегося Джо. Его главный соперник, Мохаммед Али, пережил Фрейзера на пять лет.