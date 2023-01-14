Пиво, гамбургер и мини-бикини. Подруга Эбани Бриджес затмила секс-символ мирового бокса

14 января на арене «Уэмбли» в Лондоне состоится интереснейший боксёрский вечер MF & DAZN: X Series 004. В главном поединке британский шоумен KSI сразится с коллегой по цеху американцем FaZe Temperrr. Но церемония взвешивания дала понять, что всё внимание будет приковано к совершенно другому бою. Британская модель Элли Брук сразится с американкой Фэйт Ордуэй. Церемония взвешивания превратилась в настоящее шоу, которое надолго запомнится всем поклонникам бокса.

Элли Брук Фото: Из личного архива Элли Брук

Брук – хорошая подруга Эбани Бриджес. Да-да, той самой, которая носит народный титул секс-символа мирового бокса. И именно австралийка приучила всех, что её взвешиваний нужно ждать с нетерпением, буквально оставлять себе напоминания. А ещё Бриджес активно спаррингует с Элли и передаёт ей свой опыт. Видимо, идеи для разогрева перед поединками девушки также штурмуют вместе.

Ещё на пресс-конференции Брук успела продемонстрировать свою яркую внешность. Она появилась с короной на голове и лентой конкурса красоты. А дополняли всё это пушистые тапочки, символизирующие образ настоящей американской Барби. Продуманный перформанс вызвал у публики несдерживаемый восторг. Но уже на следующий день стало понятно – это были ещё цветочки.

Элли Брук Фото: Из личного архива Элли Брук

Церемонию взвешивания британская красотка превратила в настоящее шоу. Ещё до её начала Брук появилась с бокалом пива в руках и сочным гамбургером. В это сложно поверить, но Элли с удовольствием всё это съела и выпила, прежде чем встать на весы. Всё это никак не сказалось на результатах, весогонка была проведена с солидным запасом. Вспоминаем вчерашнего Умара Нурмагомедова, который еле держался на ногах от изнеможения. Но тут — другой мир, друзья.

Останавливаться на этом Элли не собиралась. Она сбросила халат и осталась в миниатюрном бикини с раскраской зебры. После этого публика практически не обращала внимания на соперницу, все взгляды были устремлены на Брук. А девушка умело позировала перед камерами, став настоящей звездой вечера.

Элли Брук Фото: James Manning/PA Images via Getty Images

Брук устроила огненное шоу, которому могла бы позавидовать даже её подруга Бриджес. Но австралийка подкрепляла все свои поступки очень качественным выступлением на ринге. После такой феерии очень важно не ударить в грязь лицом!