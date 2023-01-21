Арышев прёт к поясу AMC! Дмитрий за две минуты наглухо вырубил мощного бразильца

20 января на «Adrenaline Stadium» в Москве состоялся турнир AMC Fight Nights 117, который порадовал яркими боями поклонников смешанных единоборств. Главным украшением вечера стал огненный поединок между Дмитрием Арышевым и Марсио Сантосом. Российский боец пришёл в организацию в статусе победителя гран-при Hardcore, сразу заявил о своих серьёзнейших притязаниях. Он намерен победить Владимира Минеева и забрать чемпионский пояс. Но пока Арышева ждало серьёзнейшее испытание бразильцем.

С самого начала встречи Дмитрий продемонстрировал, что намерен придерживаться тактики, которая была заявлена им изначально. Он ловил соперника в стойке, грамотно искал свои удары и постоянно попадал. Сантос выглядел обескураженно, практически не защищался и в определённый момент чуть не поплыл. Правда, хитрый бразилец попытался ответить, но особенного успеха ему это не принесло. Было заметно, что Арышев идеально разобрал соперника и спокойно разбивал его в октагоне.

Неожиданно, но развязка наступила уже в первом раунде. Арышев нашёл момент для удара и буквально сокрушил соперника. Тот упал на канвас без сознания – российский боец отправил его в глухой нокаут. За бразильца стало очень страшно, поскольку он не мог пошевелиться, потребовалась серьёзнейшая помощь врачей.

Арышев одержал шестую победу подряд и продолжает свой путь к поясу AMC. Решение Владимира Минеева может сподвигнуть организацию освободить титул и сделать его вакантным. И тогда Дмитрий станет одним из главных претендентов на такой громкий поединок. А сразу после боя Михаил Аллахвердян вызвал Арышева на поединок. Он даже предложил президенту AMC Fight Nights Камилу Гаджиеву поставить на кон временный пояс. А главное, бойцы успели провести стердаун. Решение – за функционером!