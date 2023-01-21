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Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, возможный бой с Сосланом Асбаровым, условия контракта

Нганну назвал цену за бой в России. Но за такие деньги он нам не нужен!
Сергей Сорокин
Нганну назвал цену за бой в России
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Теперь понятно, почему чемпиона не стали терпеть в UFC.

Прошла всего неделя с того момента, как Фрэнсис Нганну покинул UFC. И суперзвезда ищет варианты для продолжения карьеры. Бывший чемпион имеет сразу несколько предложений, поэтому может размышлять и выбирать оптимальное. Большую заинтересованность в приглашении Хищника продемонстрировали в России. Фрэнсис не только рассмотрел оффер, но и выдвинул встречные условия. От названных сумм желаемого контракта становится не по себе.

Первым с официальным предложением к Нганну обратился руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов. Он давно говорит о необходимости проведения поединков российских бойцов с зарубежными суперзвёздами. На последнем турнире промоушена в 2022 году он даже заявил, что хочет организовать бой Магомеда Исмаилова и Джейка Пола. Но это всё пока лишь мечты, а контракт для Фрэнсиса был реальным. Сульянов предложил провести один бой по правилам бокса, за который обещал заплатить $ 3 млн. Хищник рассмотрел предложение и выдал ответ, который удивил всех.

О решении бывшего чемпиона UFC рассказал «Спорт-экспрессу» Сослан Асбаров, который и должен был сразиться с Нганну в потенциальном поединке под эгидой промоушена Hardcore. Боксёр рассказал, что Фрэнсис запросил слишком большой контракт: «Нганну, как я понял, зарядил слишком большую сумму за бой. Нереальную. Думаю, он таких сумм даже в глаза не видел. Велись переговоры, был выслан контракт, пришёл ответ — в три раза больше предлагаемой суммы, $ 3 млн. Он не стоит таких денег».

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Сам Сослан заявил, что готов был подраться с Нганну даже бесплатно. Но за такие деньги, которых требует Хищник, никто не повезёт его в Россию. Слишком уж запредельной выглядит сумма, запрошенная Фрэнсисом. Для сравнения, одним из самых высокооплачиваемых бойцов в России является Исмаилов. За предстоящий боксёрский поединок с Тимуром Никулиным он получит 50 млн рублей. Эта сумма даже не дотягивает до $ 1 млн, а Нганну требует под 10!

Фрэнсис пока выглядит слишком непомерным по финансовым аппетитам. Становится понятно, почему он так и не смог договориться с Даной Уайтом и UFC. Кроме того, он пока может смело торговаться, предложения летят со всех сторон – PFL, боксёрские поединки с Дереком Чисорой и Тайсоном Фьюри. Потенциальный бой с Цыганским королём может озолотить Хищника. Поэтому он и не спешит брать даже такие богатые офферы. А вот если все эти варианты внезапно сорвутся, Нганну может и сам вернуться к переговорам с Сульяновым.

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