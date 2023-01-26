Отлупить «мешка» или снова проиграть Маге? Шлеменко забыл про пенсию!

Кто не знает Александра Шлеменко? Шторм — один из самых прославленных людей в российских смешанных единоборствах. Звание экс-чемпиона Bellator и больше семи десятков профессиональных поединков говорят сами за себя. Да, Шлеменко так и не попробовал себя в UFC, но в организации Даны Уайта не было и Фёдора Емельяненко, что не мешает многим считать Последнего Императора лучшим тяжеловесом в истории ММА. Кстати, Фёдора и Александра роднит не только тот факт, что они так и не оказались в UFC.

Как Емельяненко, так и Шлеменко продолжают карьеру в весьма серьёзном спортивном возрасте. Последнему Императору так и вовсе исполнилось 46 лет, однако Фёдор — тяжеловес, а большие парни стареют намного медленнее. К тому же Емельяненко в последние годы дерётся редко, бережно расходуя ресурсы организма. Вдобавок последние результаты нашего тяжеловеса откровенно радуют, ведь он идёт на серии из двух побед. А вот 38-летний Шлеменко подобными успехами похвастаться не может.

Не хочется в это верить, однако Александр действительно резко стареет. В среднем весе многое решают скорость и реакция, а именно они первыми уходят с возрастом. Первый «звоночек» прозвенел в бою с Артуром Гусейновым, где Шторм выглядел непривычно медленным и вялым. Тогда многие поспешили оправдать Александра, мол, ветеран попросту экономил силы в поединке с середняком. Возможно, легендарный боец действительно не выкладывался на полную, но уже в следующем поединке Шлеменко ждал настоящий провал.

Молодой и голодный Александр Илич не стал жалеть россиянина: уже на первых секундах Шторм пропустил чудовищный удар коленом в голову, а уже на 22-й секунде рефери пришлось остановить беспощадное избиение ветерана. Следом Шлеменко провёл унылый бой с Клебером Соузой, где судейская ничья стала откровенным подарком для россиянина, а потом Александр оказался и вовсе деклассирован Магой Исмаиловым. Причём в стойке — там, где в лучшие годы Шторм не уступал никому!



Казалось бы, самое время завершить карьеру. Но буквально вчера Александр объявил, что вернётся в октагон летом, став участником июльского турнира в Омске. Соперник Шлеменко пока неизвестен — возможно, Шторм тщательно подыскивает подходящую жертву для красивого ухода из спорта. С другой стороны, ветеран не раз говорил о реванше с Исмаиловым. Может, Александр просто хочет на ком-нибудь размяться перед второй схваткой с Магой? Будем надеяться, у Шлеменко нет таких планов. Лучше поберечь здоровье.