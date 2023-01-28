Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Конора Макгрегора сбил автомобиль: причины инцидента, дорожно-транспортное происшествие, последствия столкновения

«Борьба и дзюдо спасли мне жизнь». Конора на полной скорости снёс автомобиль!
Сергей Сорокин
Конора Макгрегора сбил автомобиль
Комментарии
Макгрегор был на волоске от гибели.

Конор Макгрегор уже давно не выходил в октагон – ирландец не бился почти два года. Но он продолжает привлекать к себе внимание экстравагантными выходками и скандалами, связанными с криминалом. При этом Ноториус умудряется оставаться на плаву, практически постоянно решает проблемы без особенных последствий. Но 27 января всё могло завершиться трагедией – спасло лишь чудо!

Макгрегор по традиции отправился на велосипедную прогулку и даже не мог подумать, что что-то пойдёт не по плану. Но в итоге оказался на асфальте после столкновения с автомобилем. Видимо, Конор не на шутку испугался за свою жизнь: «Только что меня сзади ударила машина. Водитель, ослеплённый солнцем, меня не увидел и на полной скорости влетел в меня. К счастью, моё время ещё не пришло. Спасибо также борьбе и дзюдо. Знание, как правильно сгруппироваться, спасло мне жизнь».

Трагедий с велосипедистами и автомобилями – огромное множество. И некоторые заканчивались очень плачевно. Поэтому остаётся лишь радоваться за Конора. Конечно, многие очень не любят Ноториуса за его поведение, откровенно желают ему всего плохого. Но потерять такую яркую звезду совершенно точно не хотелось. Сложно найти другого такого бойца, который не выходит в октагон и водит всех за нос, но продолжает находиться в центре внимания.

Спаслась от Конора, выпрыгнув с яхты. Макгрегора снова обвиняют в насилии над женщиной Спаслась от Конора, выпрыгнув с яхты. Макгрегора снова обвиняют в насилии над женщиной
Может, ещё с Пельменем подраться? Конор и Диаз деградировали до турнира по пощёчинам Может, ещё с Пельменем подраться? Конор и Диаз деградировали до турнира по пощёчинам
«Анализы Конора расплавят баночку для допинг-теста». Макгрегору не помогут даже боссы UFC! «Анализы Конора расплавят баночку для допинг-теста». Макгрегору не помогут даже боссы UFC!

Благо обошлось! Практически сразу Конор сообщил в социальных сетях, что его здоровью ничего не угрожает. А ещё Макгрегор успел подружиться с тем самым автомобилистом, под колёсами машины которого он чуть не оказался: «Ник сбил меня и теперь везёт домой вместе с велосипедом. Слава богу, я всё ещё здесь, и только это имеет значение».

Конор – настоящий счастливчик. Он попадает в жуткие, скандальные, а временами даже опасные для здоровья истории. Но постоянно выходит сухим из воды. И всё-таки нужно быть осторожнее. Иначе следующая ошибка может сильно сказаться на дальнейшей судьбе одиозного ирландца.

1
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC UFC Конор Макгрегор •••

Заглавное фото: Edward Berthelot/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023