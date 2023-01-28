«Борьба и дзюдо спасли мне жизнь». Конора на полной скорости снёс автомобиль!

Конор Макгрегор уже давно не выходил в октагон – ирландец не бился почти два года. Но он продолжает привлекать к себе внимание экстравагантными выходками и скандалами, связанными с криминалом. При этом Ноториус умудряется оставаться на плаву, практически постоянно решает проблемы без особенных последствий. Но 27 января всё могло завершиться трагедией – спасло лишь чудо!

Макгрегор по традиции отправился на велосипедную прогулку и даже не мог подумать, что что-то пойдёт не по плану. Но в итоге оказался на асфальте после столкновения с автомобилем. Видимо, Конор не на шутку испугался за свою жизнь: «Только что меня сзади ударила машина. Водитель, ослеплённый солнцем, меня не увидел и на полной скорости влетел в меня. К счастью, моё время ещё не пришло. Спасибо также борьбе и дзюдо. Знание, как правильно сгруппироваться, спасло мне жизнь».

Трагедий с велосипедистами и автомобилями – огромное множество. И некоторые заканчивались очень плачевно. Поэтому остаётся лишь радоваться за Конора. Конечно, многие очень не любят Ноториуса за его поведение, откровенно желают ему всего плохого. Но потерять такую яркую звезду совершенно точно не хотелось. Сложно найти другого такого бойца, который не выходит в октагон и водит всех за нос, но продолжает находиться в центре внимания.

Благо обошлось! Практически сразу Конор сообщил в социальных сетях, что его здоровью ничего не угрожает. А ещё Макгрегор успел подружиться с тем самым автомобилистом, под колёсами машины которого он чуть не оказался: «Ник сбил меня и теперь везёт домой вместе с велосипедом. Слава богу, я всё ещё здесь, и только это имеет значение».

Конор – настоящий счастливчик. Он попадает в жуткие, скандальные, а временами даже опасные для здоровья истории. Но постоянно выходит сухим из воды. И всё-таки нужно быть осторожнее. Иначе следующая ошибка может сильно сказаться на дальнейшей судьбе одиозного ирландца.