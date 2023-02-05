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Фёдор Емельяненко закончил карьеру, Последний Император ушёл из спорта, что говорят про Фёдора

«Никогда не считал Фёдора одним из величайших». Что говорит мир об уходе Емельяненко
Александр Фролов
Фёдор Емельяненко закончил карьеру
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Уход Последнего Императора затронул многих.

Легендарный Фёдор Емельяненко закончил карьеру — теперь навсегда. Уйти красиво не получилось: Последний Император разгромно проиграл Райану Бейдеру техническим нокаутом уже в первом раунде, поймав головой множество ударов. Но завершение спортивного пути Фёдора всё равно получилось эффектным — посмотреть на 46-летнего Емельяненко пришла полная арена, а в качестве почётных гостей вышел целый десант великих бойцов прошлого. Давайте изучим, что говорит спортивный мир про последний бой и уход Фёдора из спорта.

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд: «Фёдор Емельяненко — человек, благодаря которому в России появился такой вид спорта, как ММА. Это целая эпоха, у Феди огромное, миллионное количество поклонников в России и во всём мире. Человек-эпоха, значимый человек для мировых ММА — наш Фёдор Емельяненко. Когда говорят о фигуре Емельяненко, говорят в первую очередь о скромности, любви к богу, к людям. Очень воспитанный, вежливый и настоящий русский мужчина», — рассказал Дрозд «Чемпионату».

Прославленный боец и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко объяснил, почему россиянин проиграл: «Здравый смысл меня подталкивал, что Фёдор, скорее всего, проиграет, потому что, если посмотреть по статистике, он ни разу не выиграл у бойцов, которые поднимались из 93 кг. У них скорость была больше, чем у бойцов-тяжей, а Федор всю жизнь брал скоростью. Если бы сейчас выставили, к примеру, тяжёлого бойца, мне кажется, у Фёдора было бы больше шансов», — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.

Последний бой Фёдора

Последний бой Фёдора

Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Президент UFC Дана Уайт не отказал себе в удовольствии снова покритиковать Фёдора: «Этому парню ведь 46 лет? Он не должен драться. Он, конечно, взрослый мужик и может делать всё, что хочет, но ему стоило завязать несколько лет назад. Я никогда не считал, что Фёдор был так уж хорош. Понимаете, его нокаутировал средневес Дэн Хендерсон. Люди любят его, хвалят его, но он никогда себя не проверял здесь, на этом уровне. Я его никогда не считал одним из величайших бойцов», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Александр Емельяненко, несмотря на ссору с Фёдором, нашёл для брата несколько тёплых слов: «Это была великолепная и крутая эпоха. Я безумно рад и горд тем, что мой брат стал и до сих пор является кумиром для миллионов. Посмотрите, как его сейчас встречали и до, и после боя с Бейдером. В таком возрасте выходить на чемпионский бой в одной из лучших лиг в мире… Это лишний раз говорит о величии Фёдора», — приводит слова Емельяненко-младшего «Матч ТВ».

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Боец команды «Архангел Михаил» Иван Штырков отметил, что Емельяненко выбрал максимально сложного соперника: «Это, конечно, круто. Это показывает ещё раз силу духа Фёдора. Мне очень нравится это в Фёдоре. Я уже говорил, что он мог выбрать любого оппонента, чтобы закончить карьеру. Да, он мог найти менее конкурентного оппонента, которого мог и без подставных финишей победить. Но он этого не сделал, что ещё раз доказывает именно силу его духа. Это лишний раз доказывает, насколько он велик, насколько он является символом российских ММА», — рассказал Штырков «Чемпионату»

Американский боец смешанных единоборств Мэттью Браун надеется на отличную пенсию Емельяненко: «Всё ещё люблю тебя, Фёдор! Надеюсь, у него будет отличная жизнь на пенсии. Жестокий спорт», — написал Браун в социальных сетях.

Боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов предположил, что желание мести сыграло злую шутку с Емельяненко: «Императору самому решать, как и что делать. Думаю, здесь сыграл тот факт, что соперник был молодой. Во-вторых, Фёдор хотел в реванше много кому и что доказать. В том числе, наверное, отомстить за то поражение, которое он потерпел от Бейдера. То, что хотел отомстить, и сыграло, наверное, злую шутку. Поэтому он и проиграл», — объяснил Курбанов «Чемпионату».

Президент Bellator Скотт Кокер в противовес Уайту считает Емельяненко величайшим: «Да, Фёдор действительно величайший боец. Он заслужил право считаться таковым. Я счастлив, что мы работали вместе и у нас дружеские отношения. Поздравляю Фёдора с завершением карьеры, это было прекрасное время», — цитирует Кокера ТАСС.

Фёдор завершил карьеру поражением

Фёдор завершил карьеру поражением

Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Боец команды «Архангел Михаил» Денис Лаврентьев посетовал, что ему было больно смотреть бой: «Фёдор — легенда! Но в нашей жизни для каждого дела есть своё время и место! Было больно смотреть. Возраст имеет большое значение в профессиональном спорте. Скорейшего восстановления нашему Императору», — рассказал Лаврентьев «Чемпионату».

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший надеется заманить Емельяненко в бокс: «Я поздравляю Фёдора с завершением карьеры. Он настоящая легенда смешанных единоборств, спортсмен мирового уровня. Думаю, сейчас ему нужно будет отдохнуть. Ну а после — подумать о боксёрских поединках», — приводит слова Джонса ТАСС.

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