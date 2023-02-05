«Никогда не считал Фёдора одним из величайших». Что говорит мир об уходе Емельяненко

Легендарный Фёдор Емельяненко закончил карьеру — теперь навсегда. Уйти красиво не получилось: Последний Император разгромно проиграл Райану Бейдеру техническим нокаутом уже в первом раунде, поймав головой множество ударов. Но завершение спортивного пути Фёдора всё равно получилось эффектным — посмотреть на 46-летнего Емельяненко пришла полная арена, а в качестве почётных гостей вышел целый десант великих бойцов прошлого. Давайте изучим, что говорит спортивный мир про последний бой и уход Фёдора из спорта.

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд: «Фёдор Емельяненко — человек, благодаря которому в России появился такой вид спорта, как ММА. Это целая эпоха, у Феди огромное, миллионное количество поклонников в России и во всём мире. Человек-эпоха, значимый человек для мировых ММА — наш Фёдор Емельяненко. Когда говорят о фигуре Емельяненко, говорят в первую очередь о скромности, любви к богу, к людям. Очень воспитанный, вежливый и настоящий русский мужчина», — рассказал Дрозд «Чемпионату».

Прославленный боец и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко объяснил, почему россиянин проиграл: «Здравый смысл меня подталкивал, что Фёдор, скорее всего, проиграет, потому что, если посмотреть по статистике, он ни разу не выиграл у бойцов, которые поднимались из 93 кг. У них скорость была больше, чем у бойцов-тяжей, а Федор всю жизнь брал скоростью. Если бы сейчас выставили, к примеру, тяжёлого бойца, мне кажется, у Фёдора было бы больше шансов», — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.

Последний бой Фёдора Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Президент UFC Дана Уайт не отказал себе в удовольствии снова покритиковать Фёдора: «Этому парню ведь 46 лет? Он не должен драться. Он, конечно, взрослый мужик и может делать всё, что хочет, но ему стоило завязать несколько лет назад. Я никогда не считал, что Фёдор был так уж хорош. Понимаете, его нокаутировал средневес Дэн Хендерсон. Люди любят его, хвалят его, но он никогда себя не проверял здесь, на этом уровне. Я его никогда не считал одним из величайших бойцов», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Александр Емельяненко, несмотря на ссору с Фёдором, нашёл для брата несколько тёплых слов: «Это была великолепная и крутая эпоха. Я безумно рад и горд тем, что мой брат стал и до сих пор является кумиром для миллионов. Посмотрите, как его сейчас встречали и до, и после боя с Бейдером. В таком возрасте выходить на чемпионский бой в одной из лучших лиг в мире… Это лишний раз говорит о величии Фёдора», — приводит слова Емельяненко-младшего «Матч ТВ».

Боец команды «Архангел Михаил» Иван Штырков отметил, что Емельяненко выбрал максимально сложного соперника: «Это, конечно, круто. Это показывает ещё раз силу духа Фёдора. Мне очень нравится это в Фёдоре. Я уже говорил, что он мог выбрать любого оппонента, чтобы закончить карьеру. Да, он мог найти менее конкурентного оппонента, которого мог и без подставных финишей победить. Но он этого не сделал, что ещё раз доказывает именно силу его духа. Это лишний раз доказывает, насколько он велик, насколько он является символом российских ММА», — рассказал Штырков «Чемпионату»

Американский боец смешанных единоборств Мэттью Браун надеется на отличную пенсию Емельяненко: «Всё ещё люблю тебя, Фёдор! Надеюсь, у него будет отличная жизнь на пенсии. Жестокий спорт», — написал Браун в социальных сетях.

Боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов предположил, что желание мести сыграло злую шутку с Емельяненко: «Императору самому решать, как и что делать. Думаю, здесь сыграл тот факт, что соперник был молодой. Во-вторых, Фёдор хотел в реванше много кому и что доказать. В том числе, наверное, отомстить за то поражение, которое он потерпел от Бейдера. То, что хотел отомстить, и сыграло, наверное, злую шутку. Поэтому он и проиграл», — объяснил Курбанов «Чемпионату».

Президент Bellator Скотт Кокер в противовес Уайту считает Емельяненко величайшим: «Да, Фёдор действительно величайший боец. Он заслужил право считаться таковым. Я счастлив, что мы работали вместе и у нас дружеские отношения. Поздравляю Фёдора с завершением карьеры, это было прекрасное время», — цитирует Кокера ТАСС.

Фёдор завершил карьеру поражением Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Боец команды «Архангел Михаил» Денис Лаврентьев посетовал, что ему было больно смотреть бой: «Фёдор — легенда! Но в нашей жизни для каждого дела есть своё время и место! Было больно смотреть. Возраст имеет большое значение в профессиональном спорте. Скорейшего восстановления нашему Императору», — рассказал Лаврентьев «Чемпионату».

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший надеется заманить Емельяненко в бокс: «Я поздравляю Фёдора с завершением карьеры. Он настоящая легенда смешанных единоборств, спортсмен мирового уровня. Думаю, сейчас ему нужно будет отдохнуть. Ну а после — подумать о боксёрских поединках», — приводит слова Джонса ТАСС.