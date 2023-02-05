Последний император уходит побеждённым. Фёдор без шансов проиграл Бейдеру

Вот мы и дождались эпичного события — последнего боя в карьере великого Фёдора Емельяненко. Можно и не считать россиянина лучшим бойцом в истории ММА, но величие Фёдора невозможно отрицать даже тем, кто его недолюбливает. Невероятная харизма, серия из десяти лет без поражений, множество побед над супервёздами и чемпионские титулы в трёх промоушенах! Даже в своём заключительном поединке Емельяненко решил биться за пояс — и выбрал самого опасного соперника.

Да, Райан Бейдер перестал быть двойным чемпионом, проиграв в полутяжёлом весе Вадиму Немкову, но в тяжёлом дивизионе Bellator американец не проигрывал никому. Даже самому Фёдору! Ведь в 2019 году Бейдер и Емельяненко уже встречались, став финалистами Гран-при тяжеловесов. И тогда Райан сенсационно легко победил нашего соотечественника, нокаутировав Последнего императора на 35-й секунде. Но сегодня 46-летний Фёдор имел шанс взять реванш — и красиво уйти в закат с чемпионским поясом Bellator.

Увы, с первых секунд боя стало понятно, что Емельяненко вряд ли победит. Бейдер сразу захватил центр октагона и начал выкидывать свои угловатые, но мощные удары. И почти каждый доходил до цели: Последний император пропускал всё, что летело в его сторону. Никакой защиты или уходов на скорости: Фёдор был слишком медленным по сравнению с Бейдером, а все попытки россиянина атаковать успеха не имели. Уже к исходу первой минуты претендент оказался на канвасе, а Райан занял комфортную позицию сверху.

Американец мог бы завязать Емельяненко в партере, учитывая, что из-за многочисленных травм наш соотечественник давно оставил борцовские тренировки. Но Бейдер предпочёл беспощадно молотить Фёдора ударами сверху. Какое-то время Емельяненко держался, но его лицо постепенно становилось всё более избитым, а попытки защититься — всё более вялыми. Неудивительно, что к началу третьей минуты рефери оставил избиение. Последний император уступает Бейдеру и заканчивает карьеру побеждённым. Спасибо за всё!