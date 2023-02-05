Фёдор не сумел уйти вовремя. Величие Последнего Императора поблёкло уже давно

Ну вот и всё — Фёдор Емельяненко действительно завершил свою невероятную карьеру. После боя с Райаном Бейдером наш легендарный соотечественник положил перчатки в центр октагона и произнёс короткую, но проникновенную речь. Проводить Последнего Императора из спорта пришли такие прославленные парни, как Чейл Соннен, Дэн Хендерсон, Ройс Грейси и Чак Лидделл. Болельщики подарили Фёдору шикарную овацию, все обнимались и говорили друг другу приятные вещи. Всё было прекрасно — кроме результата.

Огорчает даже не сам итог, а уровень, продемонстрированный Емельяненко. Мы прекрасно понимали, насколько сильно постарел Последний Император, но бой всё равно стал огромным разочарованием. Потому что у Фёдора не было ни единого шанса. С первых секунд стало понятно: россиянин в разы медленнее и физически слабее оппонента, а его реакции попросту не хватает, чтобы отслеживать удары Бейдера. Притом что Бейдер — далеко не лучший ударник Bellator и никогда не славился скоростью. Однако Райан выглядел бойцом с другой планеты по сравнению с легендой.

Немудрено, что многие звёздные бойцы остались разочарованы последним боем Емельяненко. Нет, Последнего Императора не осуждали — но он вызывал жалость, что ещё печальнее. Давайте говорить честно: Фёдору следовало повесить перчатки на гвоздь ещё после первого поражения от Бейдера. Уже тогда стало ясно, что Фёдор состарился и уже не может составлять полноценную оппозицию лучшим тяжеловесам даже второго по силе промоушена мира. Последний Император же предпочёл протянуть в спорте до своего 46-летия — и тотального разгрома.

Кого побил Емельяненко за эти четыре «лишних» года? Только растолстевшего Куинтона Джексона и середняка Тимоти Джонсона. С одной стороны — весьма неплохо для бойца его возраста, но разве это масштаб Последнего Императора? Всё ради того, чтобы Фёдора в последнем бою буквально растерзал Бейдер: видеть избитую и беспомощную легенду было откровенно тяжело. Даже титульный шанс россиянин получил лишь благодаря своему громкому имени. Лучший боец в истории спорта не должен уходить вот так.



Конечно, это личное дело самого Емельяненко. Легендарный спортсмен заслужил право закончить карьеру так, как ему хочется. Но многим поклонникам Последнего Императора точно хотелось бы, чтобы он ушёл пораньше, будучи в самом расцвете сил. Например, как это сделал Хабиб Нурмагомедов. Да, по уровню достижений Орёл не дотянулся до Фёдора, но красивый и своевременный уход точно добавил Хабибу очков в вечном споре про величие. А вот Емельяненко немного смазал концовку своего пути. Увы.