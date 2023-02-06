«Гашек съехал с катушек». Легендарный хоккеист устроил истерику из-за Емельяненко!

Последний бой прославленного Фёдора Емельяненко вызвал огромный ажиотаж по всему миру. Неудивительно, ведь карьеру завершал сам Последний Император — один из величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Поединок Емельяненко и Райана Бейдера показали на общенациональном телевидении США, а права на трансляцию были проданы в десятки стран мира, в том числе и в Чехию. И вот именно трансляция боя Фёдора в Чехии вызвала настоящую истерику у Доминика Гашека — легендарного чешского хоккеиста.

«Вещание НХЛ с гражданами России не только отвратительно, но и является рекламой СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Но Nova Sport поднял планку ещё выше [показав бой Емельяненко]. Законодательно [в Чехии] нужно сделать так, чтобы мы лучше защищали себя и своих союзников», — написал Гашек в социальных сетях.

Казалось бы, какая связь между бывшим хоккеистом Гашеком и бойцом Емельяненко? Но дело вовсе не в Последнем Императоре, просто олимпийский чемпион по хоккею — главный чешский русофоб. Ненависть Доминика к нашей стране дошла до такого градуса, что уже становится смешной. Например, недавно Гашека взбесило участие наших хоккеистов в Матче всех звёзд НХЛ. Чех умудрился «докопаться» не только до НХЛ, но и до местного издания Sport.cz, материал которого о Матче звёзд назывался «Хоккейный праздник начался!»



«Хоккейный праздник? Нет! Самая отвратительная реклама спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)! С 10 российскими хоккеистами во время Матча звёзд НХЛ. Sport.cz понимает, что этим заголовком он способствует пропаганде российской спецоперации? Это должно закончиться — через несколько дней», — написал Гашек.

Хорошо, что Доминика не воспринимают всерьёз в остальном мире. У него скорее репутация городского сумасшедшего, который безостановочно строчит жалобы в хоккейные, теннисные и олимпийские организации, требуя «запретить и не пущать» российских спортсменов. Вот и бой Емельяненко стал ещё одним элементом каши в голове Гашека. Кстати, дело не только в «повышенной сознательности» экс-хоккеиста — ведь Гашек мечтает стать большим политиком. И набирает очки любыми, даже самыми отвратительными способами.



Подытожить историю хотелось бы меткими словами двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Быкова для Sport 24: «Доминик Гашек съехал с катушек! Видимо, ему часто шайбой в голову попадало. Не знает, как ему получше выпятиться. Привык мелькать в газетных вырезках — и вдруг о нём забыли! Вот и напоминает, что есть такой персонаж… Ненормальный, одним словом!»