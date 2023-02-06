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Последний бой Фёдора Емельяненко. критика Доминика Гашека, российский боец

«Гашек съехал с катушек». Легендарный хоккеист устроил истерику из-за Емельяненко!
Александр Фролов
Гашек устроил истерику из-за Емельяненко!
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Чешский русофоб не знает, как ещё выразить свою ненависть.

Последний бой прославленного Фёдора Емельяненко вызвал огромный ажиотаж по всему миру. Неудивительно, ведь карьеру завершал сам Последний Император — один из величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Поединок Емельяненко и Райана Бейдера показали на общенациональном телевидении США, а права на трансляцию были проданы в десятки стран мира, в том числе и в Чехию. И вот именно трансляция боя Фёдора в Чехии вызвала настоящую истерику у Доминика Гашека — легендарного чешского хоккеиста.

«Вещание НХЛ с гражданами России не только отвратительно, но и является рекламой СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Но Nova Sport поднял планку ещё выше [показав бой Емельяненко]. Законодательно [в Чехии] нужно сделать так, чтобы мы лучше защищали себя и своих союзников», — написал Гашек в социальных сетях.

Казалось бы, какая связь между бывшим хоккеистом Гашеком и бойцом Емельяненко? Но дело вовсе не в Последнем Императоре, просто олимпийский чемпион по хоккею — главный чешский русофоб. Ненависть Доминика к нашей стране дошла до такого градуса, что уже становится смешной. Например, недавно Гашека взбесило участие наших хоккеистов в Матче всех звёзд НХЛ. Чех умудрился «докопаться» не только до НХЛ, но и до местного издания Sport.cz, материал которого о Матче звёзд назывался «Хоккейный праздник начался!»

«Хоккейный праздник? Нет! Самая отвратительная реклама спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)! С 10 российскими хоккеистами во время Матча звёзд НХЛ. Sport.cz понимает, что этим заголовком он способствует пропаганде российской спецоперации? Это должно закончиться — через несколько дней», — написал Гашек.

«Никогда не считал Фёдора одним из величайших». Что говорит мир об уходе Емельяненко «Никогда не считал Фёдора одним из величайших». Что говорит мир об уходе Емельяненко

Хорошо, что Доминика не воспринимают всерьёз в остальном мире. У него скорее репутация городского сумасшедшего, который безостановочно строчит жалобы в хоккейные, теннисные и олимпийские организации, требуя «запретить и не пущать» российских спортсменов. Вот и бой Емельяненко стал ещё одним элементом каши в голове Гашека. Кстати, дело не только в «повышенной сознательности» экс-хоккеиста — ведь Гашек мечтает стать большим политиком. И набирает очки любыми, даже самыми отвратительными способами.

Подытожить историю хотелось бы меткими словами двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Быкова для Sport 24: «Доминик Гашек съехал с катушек! Видимо, ему часто шайбой в голову попадало. Не знает, как ему получше выпятиться. Привык мелькать в газетных вырезках — и вдруг о нём забыли! Вот и напоминает, что есть такой персонаж… Ненормальный, одним словом!»

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