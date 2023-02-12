«Если бы самбо было бы лёгким…» Фишка Махачева — легендарное русское единоборство

Несколько часов назад Ислам Махачев защитил свой титул чемпиона UFC в лёгком весе. Соперником россиянина был лучший боец промоушена Александр Волкановски, возглавляющий рейтинг Р4Р. Махачеву пришлось очень непросто, однако по итогам пяти раундов именно он праздновал победу единогласным решением судей. Дагестанец здорово проявил себя в стойке, сумев несколько раз встряхнуть Волкановски, и при этом мощно крутил соперника в партере. Алекс тоже провёл потрясающий по уровню поединок, что, впрочем, не помогло одолеть Махачева. Оно и немудрено.

Многие в курсе, что Ислам — лучший борец в UFC по большинству статистических показателей. Он шикарно контролирует соперника в партере, владеет огромным списком болевых и удушающих приёмов, а его тейкдауны невероятно опасны (66% успешных попыток). Но при этом Ислам ещё и шикарный ударник, что лишний раз доказал в поединке с Волкановски. Россиянин один из лучших в дивизионе по точности ударов, проценту значимых попаданий и многим другим параметрам. Основа для большинства успехов — неповторимая школа самбо.

Да, в арсенале Махачева есть знаменитая вольная борьба, приёмы из джиу-джитсу и множество заимствований из разнообразных ударных техник. В современном ММА попросту невозможно быть приверженцем одной школы: именно поэтому единоборства называются смешанными и так привлекают болельщиков. Но всё-таки базовый фундамент Ислама – это именно самбо. Неудивительно, учитывая, что дагестанец в 2016 году стал чемпионом мира по боевому самбо. Готовясь к бою с Чарльзом Оливейрой, Махачев заявил, что не опасается джиу-джитсу соперника именно благодаря навыкам самбо.

Напомним, шикарная база самбо имелась и у Хабиба Нурмагомедова, который когда-то провоцировал бразильских болельщиков футболкой с надписью: «Если бы самбо было лёгким, оно бы называлось джиу-джитсу». На счету Орла тоже есть чемпионский титул по самбо, но Махачев использует фишки знаменитого российского единоборства даже чаще, чем Нурмагомедов. Хотя, конечно, здесь Ислам уступает нашей легенде Фёдору Емельяненко, благодаря которому самбо стало вообще широко известным в спортивном мире.

Приятно, что у нашей страны есть собственное единоборство, способное конкурировать на самом высоком уровне. Емельяненко, Хабиб, Махачев — наши парни прославляют самбо по всей планете. Практически каждый наш чемпион в любом промоушене хотя бы поверхностно знаком с техникой самбо, что не может не радовать. Давайте же продолжать развивать наш национальный спорт, которому уже сто лет, но он продолжает оставаться востребованным. У России не так много действительно уникальных спортивных фишек — самбо одна из них.