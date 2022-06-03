Главный бой Али — за собственную жизнь. Половину своих дней сражался с коварной болезнью

3 июня 2016 года мир профессионального бокса понёс невосполнимую потерю — умер величайший боец в истории Мохаммед Али. Он страдал болезнью Паркинсона свыше 30 лет. Этот диагноз был официально подтверждён в 1984 году, спустя три года после окончания бойцовской карьеры. Тогда его госпитализировали в больницу в связи с ухудшением слуха, речи и нарушением моторных функций организма. Однако первые звоночки начались аж в 1970 году. Тогда Али только вернулся в бокс после отстранения из-за отказа проходить службу в армии США.

Это подтвердил доктор бойца Фредди Пачеко. Он заметил первые признаки болезни в виде когнитивного искажения. Биограф Али Джонатан Эйг вместе с экспертами по речи изучили видеозаписи речей и интервью Величайшего, из которых пришли к выводу, что он начал терять способность чётко говорить в 1970 году. Это как раз тот самый звонок, предзнаменовавший болезнь Паркинсона.

В то же время Эйг говорил, что его герой никак не связывал свои проблемы со здоровьем с выступлениями в ринге. Кроме того, Али считал, что пропускать удары полезно.



«На самом деле он даже поощрял своих спарринг-партнёров бить его по голове. Али верил, что это поможет укрепить его голову так, как, например, укрепляются кулаки от отжиманий», — рассказывал Эйг в одном из своих интервью.

Мохаммед Али Фото: Getty Images

Как мы помним, Али действительно пропускал много ударов, хотя именно он являлся одним из пионеров умного бокса с защитными движениями. Он часто застаивался у канатов и заигрывался со своими оппонентами в своей излюбленной манере. Джонатан Эйг выразил мнение, что чемпион, «вероятно, пропустил примерно 200 тысяч раз в течение своей карьеры». Из них половина ударов пришлась в голову.

Тем не менее это принесло ему славу бесстрашного и великого бойца. Но у таких вещей есть обратная сторона монеты. За своё величие Мохаммеду пришлось расплатиться самым важным — собственным здоровьем. Эта коварная и неизлечимая болезнь забрала не только харизму Али, благодаря которой он сворачивал горы и поставил весь мир у своих ног, но и его жизнь.

Он угасал очень долго. Мохамед практически лишился дара речи и был тенью себя прежнего. Помните эпизод, когда в студии с Али сидел Майк Тайсон и их спросили, кто из них лучше? Естественно, Железный Майк указал на своего кумира, а сам Мохаммед скромно отнекивался и указывал на Тайсона.



Здесь мы не будем просить вас сравнить легенд, потому что здесь хотелось бы акцентировать ваше внимание на другом. Праймовый Али ни за что бы не признал Тайсона, каким бы крутым Майк ни был. Он бил бы себя в грудь и говорил, что он лучший, несмотря ни на возраст, ни на состояние. И Величайший точно добавил бы, что он прямо здесь готов надрать зад молодому проспекту, неважно, насколько тот опасен. Эта болезнь забрала с собой всё лучшее, что было у Али.

Мохаммед Али Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Посмотрите на Флойда Мейвезера. Он пышет здоровьем даже в свои 45 лет и продолжает выступать в выставочных боях за большой куш. Вообще, Флойд — это наглядный пример, почему защита в боксе важнее атак. Он сберёг своё здоровье, продолжая рубить деньги направо-налево по сей день.



А Али в 45 лет скромно пожинал плоды своей блестящей карьеры, понимая, что мог распорядиться своим здоровьем разумнее. Но вместо этого половина жизни превратилась в борьбу с болезнью, которая затянулась на 32 года. Это было очень долгое сражение. Жаль, что с трагичным концом.