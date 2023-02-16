Зачем нам Marvel? На Урале готовят экшен с российскими супергероями!

Магомед Исмаилов и Иван Штырков впервые столкнулись в 2020 году. Тогда бойцы провели поединок по правилам MMA. Он завершился победой Лысого хищника единогласным решением судей, но оставил вопросы. Ответить на них должен был реванш, но на протяжении длительного времени о нём велись лишь разговоры. Но ещё одного столкновения российских супергероев уже не избежать. Лысый хищник и Уральский Халк вовсю готовятся к предстоящему поединку. Реванш Исмаилова и Штыркова пройдёт по правилам бокса. Шесть раундов и перчатки на 10 унций – главные атрибуты противостояния.

Магомед Исмаилов в свои 36 лет переживает вторую молодость. Кажется, он уже успел позабыть, что осенью 2021 года проиграл Владимиру Минееву из-за недостатка кислорода. Сейчас Мага находится в прекрасной форме. С того момента он успел провести сразу три поединка. По правилам бокса были биты Оланреваджу Дуродола и Александр Илич. А в декабре 2022 года Лысый хищник вновь вышел в октагон и в зрелищном пятираундовом поединке разбил Александра Шлеменко.

Видимо, Исмаилов готов драться в сумасшедшем темпе. В декабре – Шлеменко, весной – Тимур Никулин. И между ними Мага намерен втиснуть поединок со Штырковым, который совершенно точно получится энергозатратным. Но Лысый хищник действительно поймал кураж. Он уверяет всех, что заправил свой «бензобак» на максимум и готов работать все раунды с полной самоотдачей.

Штырков после поражения от Исмаилова обозлился и начал штамповать одни победы. Его жертвами последовательно стали Мурат Гугов, Артур Астахов, Михаил Колобегов, Насрудин Насрудинов и Асылжан Бакытжанулы. Причём трижды его поединки завершались досрочно.

Но в последнем бою с представителем Казахстана было невероятно тяжело. Уральскому Халку откровенно не хватало дыхалки, он с трудом выдержал всю дистанцию. Поэтому перед предстоящим поединком Ивану нужно провести максимально мощную подготовку. Всё-таки у Исмаилова намного больше практики в боксе, что может стать определяющим фактором.

С «Чемпионатом» своими ожиданиями на этот поединок успел поделиться боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко: «Всё зависит от подготовки. Штырков – не боксёр. Мага побольше работает по боксу, чаще выступал, у него есть опыт. У Вани был один бой — и всё. Поэтому нужен определённый опыт. Нужно очень много двигаться. Если Штырков правильно подготовится, они могут выдать очень конкурентный бой. Победителя я назвать не могу. Тут один тяжёлый удар может всё решить».

Реванш Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова состоится совсем скоро. Правда, соперники выйдут не в октагон, они будут биться по правилам бокса. Но зрители совершенно точно могут рассчитывать на повторение огненного зрелища.