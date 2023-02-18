Легендарный футболист помог боксёру сотворить сенсацию! Домингес снова рулит в России

Вчера, 17 февраля, в Москве состоялся турнир промоушена Pravda Old School Boxing. Зрители увидели несколько классных схваток, главный бой вечера тоже не подвёл — россиянин Магомед Мадиев и аргентинец Эмилиано Пучета дрались отчаянно. Парни устроили настоящую рубку, но и так не выявили победителя: один судья отдал победу Магомеду, второй посчитал лучшим Пучету, а третий объявил ничью. Результат стал мини-сенсацией, учитывая, что наш соотечественник считался фаворитом поединка.
Пучета выступил просто превосходно. У аргентинца словно не кончались батарейки: в последних раундах он работал так же быстро, как и в первом. За счёт скорости Эмилиано нередко переигрывал Мадиева, успевая уходить от самых опасных атак соперника. Силовые удары Магомеда слишком часто летели мимо, после чего Пучета ловко контратаковал, зарабатывая очки. Здорово сработал и тренерский штаб аргентинца, подобравший максимально удачный план на бой, что помогло закрыть козыри Магомеда.
Неудивительно, что Мадиев остался недоволен своим выступлением: «Я разочарован в своей работе, мог лучше. Немного затёк, может быть, воду перепил. Как прошло, так прошло. Немного расслабился сам, начал ненужные удары пропускать. Они лёгкие были, но ненужные. Судьям виднее. Я плохо боксировал, не отрицаю. Надо работать лучше. Сам на себя злой, если честно», — сказал Мадиев в эфире «Матч ТВ».
Перед объявлением результатов Пучета натянул на себя майку футбольной сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира. Возможно, это был жест уважения в адрес его секунданта — знаменитого Алехандро Домингеса! Да, бывшая звезда футбольных клубов «Рубин» и «Зенит» не бегал с ведром или полотенцем, но формально входил в штаб боксёра, горячо поддерживал его из зрительного зала и первым вышел поздравлять. Поэтому можно с полным правом сказать, что Алехандро внёс свой небольшой вклад в победу.
Вряд ли Домингес продолжит «работу» секундантом. Он попал в угол Пучеты, скорее, благодаря удачному стечению обстоятельств: бывший футболист приезжал в Москву для участия в ветеранском турнире и просто воспользовался возможностью помочь приятелю. Но радует, что Алехандро продолжает жить активной жизнью и периодически наведывается в нашу страну. В России Домингеса очень любят, ведь он был ярким и харизматичным футболистом. А теперь Алехандро может похвастаться, что связан и с профессиональным боксом.
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