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Ислам Махачев — Дастин Порье: возможный титульный поединок, бой с Хабибом Нурмагомедовым, шансы соперников на победу

«Как дела, Ислам?» Стать лучшим бойцом на планете Махачеву поможет не Волкановски
Сергей Сорокин
Ислам Махачев — Дастин Порье
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Дастин Порье — культовый соперник для команды Хабиба!

Ислам Махачев после победы над Александром Волкановски пережил непростые недели. Он подвергался постоянным нападкам, но с достоинством выдержал испытание. И теперь наш чемпион задался вопросом: «Кто следующий?» Россиянин прекрасно понимает, что находится на пике и сейчас должен творить своё наследие. Изначально велись разговоры о реванше с Волкановски, но грязное поведение команды австралийца может поставить жирный крест на этом противостоянии. И всё-таки есть боец, который готов выйти с Махачевым в октагон и устроить настоящее шоу.

«Как дела, Ислам», – написал на своей странице в социальной сети Дастин Порье. Именно он является самым достойным и нужным соперником для чемпиона прямо сейчас. Американец готов зацепиться за последнюю возможность стать великим. Он находится в великолепном состоянии, одержал победу в восьми из десяти последних боёв. И перечень битых соперников вызывает уважение: Энтони Петтис, Джастин Гэтжи, Эдди Альварес, Макс Холлоуэй, Дэн Хукер, Конор Макгрегор (дважды) и Майкл Чендлер.

Правда, с титульными поединками у Бриллианта пока не складывается. Сначала он не справился с Хабибом Нурмагомедовым. Порье терпел изо всех сил, но проиграл удушающим в третьем раунде. И ровно та же история повторилась через два года. Всё тот же третий раунд, всё тот же удушающий. Только в соперниках был уже Чарльз Оливейра.

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Порье заслужил поединок с Исламом потом и кровью. Последний бой американца с соотечественником Чендлером носил претендентский статус. И за право выступить в титульнике соперники устроили невероятную рубку. Поединок стал одним из лучших в 2022 году, на протяжении трёх раундов Дастин и Майкл ожесточённо лупили друг друга. А затем Порье нашёл возможность задушить своего соперника! Он стал первым человеком, засабмитившим Железного Чендлера.

Порье – культовый соперник для команды Хабиба. И сейчас для Ислама лучшее время, чтобы подраться с Дастином. Великий Орёл в своё время шёл по очень похожему пути. Как и Махачев, свою первую защиту титула Нурмагомедов провёл против одного из лучших бойцов рейтинга P4P – Конора Макгрегора. И уже в следующем бою на пути Хабиба встал Порье. А дальше – история.

Порье даст Махачеву именно то, чему его так не хватает для попадания на первую строчку рейтинга P4P. Во-первых, американец знает толк в трэш-токе и поможет нагреть градус противостояния до предела. Во-вторых, в октагоне безбашенный Дастин может пуститься в такие опасные размены, которые способны доказать всем состоятельность Ислама в стойке. И если наш чемпион хочет наказать команду Волкановски за грязные делишки, бой года с Бриллиантом в Абу-Даби – прекрасная возможность для этого!

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