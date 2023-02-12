Охота должна продолжаться. Предлагаем UFC крутые варианты для Махачева!

Ранним утром 12 февраля в австралийском Перте Ислам Махачев взял новую вершину. Российский чемпион решением судей одолел Алекса Волкановски, который на данный момент пока ещё первый номер рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. Почему пока? Дело в том, что во вторник рейтинги изменятся и мы увидим имя Махачева на высшей строчке.

Чуть более чем за три месяца Ислам добился того, к чему шёл на протяжении всей своей спортивной карьеры. Он вернул в Россию звание лучшего бойца планеты (будем честны перед собой, UFC — главная лига мира и там сражаются лучшие атлеты), которым короткое время владел его друг, а теперь и наставник Хабиб Нурмагомедов. Орёл остановился на этой ступени, завершив спортивную карьеру. Но Махачев останавливаться не желает.

Ещё до схватки с Волкановски он заверил, что будет активен и принимать те бои, которые ему предложит матчмейкинг лиги. Удивительная покорность, за которой стоит вера в то, что абы кого ему не «впарят».



«Я никогда не выбираю себе оппонентов. Если Дана позвонит, я отвечу. Я не выбираю соперников, я просто жду. Дайте мне реального претендента. Я не просто чемпион, я первый номер P4P. Я провёл безумный бой, но именно такие мне и нужны», — заверил Ислам.



Чуть ранее коллега Роман Дёмин пофантазировал на тему боя мечты, в котором могли бы сойтись Махачев и Джонс, который сложил полномочия первого номера вне зависимости от весовых категорий из-за длительного простоя. Но сейчас отойдём от шуток, рассмотрим реальных претендентов и попытаемся просчитать, какое предложение сделает Исламу UFC.

Алекс Волкановски

Пересказывать подробности боя смысла нет, настолько он свеж в памяти. Австралиец потряс даже своих коллег, закатив максимально конкурентный поединок. Заверения в том, что он подтянул борьбу, оказались не бравадой, а истинной правдой. Естественно, на эмоциях, свежих впечатлениях многие хотят немедленного реванша. И он, безусловно, состоялся бы, находись бойцы в одной весовой категории. Но у Великого есть обязательства перед лигой.



В соглавном событии за титул временного чемпиона полулёгкого дивизиона сражались Яир Родригес и Джош Эмметт. А это именно тот дивизион, действующим чемпионом которого является Волкановски. И, как бы он ни хотел ещё раз попробовать свои силы в схватке с Исламом, драться придётся с Родригесом. Яир эффектнейшим треугольником заставил своего оппонента сдаться и, если не случится форс-мажора, следующий поединок проведёт с Волкановски.



Реванш возможен, но минимум через один бой.

Конор Макгрегор

Блудный сын UFC, самый высокооплачиваемый боец лиги воспринимается большинством фанатов не как двукратный чемпион. В его понимании наследие — это элитная недвижимость, дорогие машины, яхты и миллионные банковские счета. Он проиграл три из четырёх последних боёв за пять лет. И это только в UFC. Был и денежный боксёрский поединок с легендарным Мейвезером, где ему тоже изрядно прилетело. Дана Уайт вернул его в UFC, но пока лишь в качестве наставника в его реалити-шоу.

И это главная причина, по которой он не сможет драться с Махачевым. По контракту он должен будет драться с наставником другой команды — Майклом Чендлером. И бой запланирован на сентябрь. Во-первых, Ислам столько ждать не будет. Он планирует вернуться в октагон после Рамадана, но весной. Во-вторых, Махачев логично заявил, что даже за большие деньги он не хотел бы драться с Макгрегором. Это попросту неспортивно. Да и деньги для Ислама стоят дешевле наследия.



Вероятность поединка с Макгрегором в 2023 году минимальна.

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Чарльз Оливейра/Бенеил Дариуш

Оливейра, по слухам, прилетал в Австралию в качестве бойца, призванного страховать поединок Махачева с Волкановски. И, случись что-то с австралийцем, состоялся бы логичный реванш, в котором Ислам навсегда закрыл бы путь бразильцу к чемпионству. Но всё обошлось, Чарльз отлично провёл время и по-прежнему остаётся в шорт-листе на бой с Махачевым. Аргументы просты: Оливейра (№1 рейтинга лёгкого дивизиона) уверенно убрал с пути Майкла Чендлера (№5), Дастина Порье (№2) и Джастина Гэтжи (№3).



Вероятность поединка с Исламом велика.



И всё было бы на мази, если бы не Бенеил Дариуш. Урождённый иранец идёт на серии из восьми побед и занимает сейчас четвёртую строчку рейтинга. От этого парня как от огня шарахаются перечисленные выше граждане. Оппозиция Бенеила была не настолько серьёзной, чтобы сейчас с ходу просить титульный бой. Это объективная реальность. Кроме того, тренер Оливейры слил журналистам инсайд о том, что Дариуш и Чарльз договорились о бое. Предположительно, он состоится 6 мая 2023 года на турнире UFC 288.



Вероятность поединка с Махачевым высока, но не в ближайшем слоте.

Бенеил Дариуш Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Джастин Гэтжи/Рафаэль Физиев

Со всех логических точек зрения из этой пары, а бойцы встретятся 18 марта в Лондоне на турнире UFC 286, и выйдет следующий претендент на титульный поединок с Махачевым. Джастин — часть пула, который длительное время варится в одном котле и в собственном соку. Да, все они примелькались, привычны взгляду, но слегка поднадоели. Всё активнее звучат призывы обновить топ рейтинга лёгкого дивизиона. И Дана Уайт не может не прислушаться к болельщикам.



К тому же тот же Физиев стремительно набирает популярность, да и серия из пяти побед говорит сама за себя. К слову, сам поединок с Гэтжи ожидает быть по-настоящему огненным. Оба парня — отчаянные рубаки, которые будут бескомпромиссно сражаться и стремиться закончить поединок досрочно. Плюс очень удачно всё складывается по таймингу. Победитель лондонского противостояния (если всё обойдётся без серьёзных травм) вполне может подготовиться к июньскому номерному турниру.



Победитель пары Гэтжи — Физиев имеет большие шансы на бой с Исламом.

Рафаэль Физиев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Камару Усман/Леон Эдвардс

Наставник Ислама Хавьер Мендес неоднократно заявлял, что Махачев неизбежно поднимется в полусредний дивизион, чтобы завоевать второй пояс и сражаться на два фронта. И тут тоже всё может сложиться для него удачно. На том же лондонском турнире Усман выйдет на реванш в поединке с действующим чемпионом дивизиона Леоном Эдвардсом. И с победителем этой пары Махачев вполне мог бы сразиться.



И очень может быть, что так оно и случится. Ислам провёл успешную защиту пояса, в его дивизионе сейчас нет очевидного претендента на чемпионский бой. По-хорошему всем следует провести промежуточные бои. И самое время, пока так хорошо всё складывается, попробовать свои силы в полусреднем весе. Пока Хамзат Чимаев не добрался до заветного пояса.



Победитель пары Усман — Эдвардс вполне может стать следующим соперником Махачева.