Превзойдёт Забита во всём? Младший Магомедшарипов разрывает Bellator!

Многие поклонники смешанных единоборств до сих пор с грустью вспоминают выступления Забита Магомедшарипова. Один из самых эффектных бойцов в истории UFC приостановил карьеру ещё в 2019 году, после чего уже не вернулся в октагон. Забит всегда устраивал зрелище максимального уровня: его кульбиты и кинематографичные удары запоминались всем, кто хоть раз их увидел. Увы, мы вряд ли увидим кудрявого дагестанца в качестве действующего спортсмена. Но на смену Забиту пришёл его брат!
Хасан Магомедшарипов воспитывался в той же спортивной школе и на те же принципах, как и его старший родственник. Основной стиль Хасана тоже ушу-саньда, да и внешне он чрезвычайно напоминает Забита. Да, 22-летний парень пока дерётся не настолько эффектно, как его брат, но Магомедшарипов-младший тоже умеет делать красиво. И, что главное, Хасан пока только всех побеждает! На Bellator 291 ему предстоял восьмой бой в профессиональной карьере и третий — в американском промоушене.
Очередным соперником нашего парня стал бразилец Рафаэль Хадсон. Несмотря на громкое прозвище Апокалипсис, последние результаты Хадсона не впечатляли: с 2018 года он проиграл четыре поединка, победив лишь в двух. Впрочем, за Хасана всё равно было немного тревожно, ведь Магомедшарипов пока не обладает серьёзным опытом на уровне его брата. Но россиянин в очередной раз продемонстрировал, что соперники уровня Рафаэля для него — лёгкая добыча. Бразильца попросту деклассировали.
Уже на первых секундах Хасан повалил бразильца и начал заколачивать его в партере. Хадсон крутился, вертелся, но никак не мог выбраться из крепких объятий россиянина. Магомедшарипов методично и жёстко избивал оппонента, пока рефери не остановил бой на пятой минуте. Уверенная победа Хасана! Наш парень выиграл свой третий поединок в Bellator и становится серьёзной силой в промоушене. Вдобавок россиянин молод и продолжает прогрессировать — ждём, что через несколько лет мы получим нового чемпиона.
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