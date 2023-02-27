Мурат Гассиев – Майк Балогун: снимите нашего парня с «мешковой» диеты! LIVE

После поражения от Усика наш соотечественник лупит только аутсайдеров! Главные подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

3 марта 2023 года в Армении состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся Мурат Гассиев и Майк Балогун. Россиянин имеет рекорд 29-1 (22 KO) и идёт за своей очередной победой. После поражения от Александра Усика в 2018 году наш соотечественник перешёл в тяжёлый вес и успел провести три поединка. И в каждом бою Мурат отправлял своих соперников в нокаут. Американец с рекордом 20-0 (16 KO) выглядит серьёзной оппозицией.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.