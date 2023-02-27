Мурат Гассиев – Майк Балогун: снимите нашего парня с «мешковой» диеты! LIVE

3 марта 2023 года в Армении состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся Мурат Гассиев и Майк Балогун. Россиянин имеет рекорд 29-1 (22 KO) и идёт за своей очередной победой. После поражения от Александра Усика в 2018 году наш соотечественник перешёл в тяжёлый вес и успел провести три поединка. И в каждом бою Мурат отправлял своих соперников в нокаут. Американец с рекордом 20-0 (16 KO) выглядит серьёзной оппозицией.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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Вспоминаем единственное поражение Гассиева в ринге
Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксёрской суперсерии. Вспоминаем легендарный поединок.
Сергей Харитонов высказался о перспективах Гассиева
Именитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался о предстоящем поединке Гассиева и Балогуна.
«Мурат Гассиев – известный боксёр. Он блистал в то время, когда успешно шёл к званию лучшего в одном карде с Александром Усиком. Я помню, что было интересное противостояние между ними. Тогда Гассиев уступил по очкам. После Мурат пропал на определённое время, набрал вес, перешёл в супертяжёлый вес. Сейчас выступает.
Я не знаю, в какой он форме сейчас. Но, наверное, выходит подготовленный и с новыми стремлениями, хочет стать лидером супертяжёлого веса. Посмотрим и будем болеть», – приводит слова Харитонова РЕН ТВ.
Когда состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Мурат Гассиев – Майк Балогун
- Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем Мурат Гассиев – Майк Балогун состоится 3 марта в Армении.
- Поединок россиянина и американца стартует не раньше 23:00 по московскому времени.
Балогун сравнивает себя с великими боксёрами!
Соперник Гассиева высказался по поводу предстоящей встречи с россиянином и выписал себе несколько «комплиментов».
«Я могу боксировать на цыпочках, как Холифилд. Я могу быть агрессивным, скользким и наносить контрудары, как Тайсон и Боу. Иногда нужно просто иметь неприязненное отношение, как Риддик Боу. Поэтому, думаю, я – комбинация всех троих», — приводит слова Балогуна РЕН ТВ.
Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
Гассиев показал силовую тренировку за несколько дней до боя. Видео
Наш боксёр разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками видеозаписью своей подготовки к поединку с представителем США.
Полный кард боксёрского вечера с главным боем Гассиев – Балогун
Главное событие бойцовского вечера:
- Мурат Гассиев – Майк Балогун (тяжёлый вес).
Остальные поединки карда будут анонсированы непосредственно перед турниром.
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