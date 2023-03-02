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UFC 285: Джон Джонс – Сириль Ган, Чейл Соннен, проблемы Джонса со здоровьем, Сергей Павлович страхует титульный бой

Джон Джонс скрывает травму? Экстренный вызов Сергея Павловича – неспроста
Сергей Сорокин
Джон Джонс скрывает травму?
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Возвращение легендарного чемпиона в октагон под угрозой!

Остаются считаные дни до фантастического номерного турнира UFC 285. В главном бою на кону будет стоять титул чемпиона организации в тяжёлом весе. В этой весовой категории после трёхлетнего простоя дебютирует легендарный Джон Джонс. Его соперником станет Сириль Ган. Но фанаты и эксперты начинают переживать за непобеждённого американца. Похоже, переход в новый дивизион даётся Костяному слишком тяжело.

Серьёзные опасения относительно состояния Джонса высказал известный аналитик Чейл Соннен. Он отметил, что подготовка Джона к поединку больше похожа на процесс восстановления от тяжёлого повреждения: «Посмотрел два эпизода Embedded от UFC и думаю, что его кости и суставы слабы. В обоих эпизодах он был в бассейне. Тренировки в бассейне предназначены для тех, кто травмирован, или для тех, кому нельзя нагружать суставы. Джонс сейчас находится в режиме восстановления».

Всё бы ничего, но такие подозрения невольно подогрела сама UFC. Организация буквально за неделю до турнира вызвала на ультракоротком уведомлении российского богатыря Сергея Павловича. Наш соотечественник моментально отправился в Лас-Вегас и готовится к процедуре взвешивания. Видимо, у боссов есть серьёзные опасения относительно того, сможет ли американский чемпион выйти в октагон.

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Есть сразу два фактора, которые действительно могли спровоцировать такое состояние Джонса. Во-первых, боец на протяжении трёх лет не проводил поединков, сосредоточился на тренировках. Но тонус – важнейшая вещь в единоборствах. Редко после такого длительного простоя получается сохранить оптимальную форму. Во-вторых, Джон рискнул и решил перебраться в «чужую» весовую категорию. Сам боец на пресс-конференции объяснил это необходимостью новых вызовов. Но в тяжёлом весе кости и мышцы американца подвергаются совершенно иным нагрузкам, это может стать серьёзнейшим испытанием на прочность для организма.

Конечно, если возвращение легендарного бойца сорвётся, расстроится весь мир смешанных единоборств. Однако это откроет дорогу к титульнику нашему соотечественнику. И своим шансом Павлович воспользуется сполна, можно даже не сомневаться в этом!

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