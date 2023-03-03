Легендарное возвращение короля UFC! Где смотреть трансляцию боя Джон Джонс — Сириль Ган

Дата и время главного боя UFC 285 Джон Джонс — Сириль Ган

В ночь с 4 на 5 марта состоится номерной турнир UFC 285, который пройдёт на «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс (26-1) и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Американец возвращается после трёхлетнего простоя и дебютирует в новом дивизионе. Он не проигрывал в последних 18 поединках. В активе француза, который уже сражался за титул чемпиона в элитном дивизионе, закрытое, но совсем недавнее поражение от Фрэнсиса Нганну.

Начало бойцовского вечера — в 2:15 мск. Основной кард стартует в 6:00 мск. Главный бой UFC 285 между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом стартует не раньше 8:00 по Москве.

Где смотреть прямую трансляцию турнира UFC 285 с боем Джонс — Ган

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».

Полный кард UFC 285

Основной кард

Джон Джонс – Сириль Ган (главный бой, титульный поединок в тяжёлом весе);

Валентина Шевченко – Алекса Грассо (соглавный бой, титульный поединок в женском наилегчайшем весе);

Джефф Нил – Шавкат Рахмонов (полусредний вес);

Бо Никал – Джейми Пикетт (средний вес);

Матеуш Гамрот – Джалин Тёрнер (лёгкий вес).

Прелимы

Коди Гарбрандт – Тревин Джонс (легчайший вес);

Дерек Брансон – Дрикус Дю Плесси (средний вес);

Вивиани Араужо – Аманда Рибас (женский наилегчайший вес);

Джулиан Маркес – Марк-Андре Баррио (средний вес).

Ранние прелимы

Иэн Гарри – Кэнань Сун (полусредний вес);

Мана Мартинес – Кэмерон Саайман (легчайший вес);

Джессика Пенне – Табата Риччи (женский минимальный вес);

Дэ'Мон Блэкшир – Фарид Башарат (легчайший вес).

Главные материалы к турниру UFC 285

Прогнозы на бой Джон Джонс — Сириль Ган

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов поделился ожиданиями перед боем Джона Джонса и Сириля Гана.

«Тяжело предсказать. Джон Джонс давно не дрался, никто не знает, в какой он форме. За это сказать что-то тяжело. Конечно, если Джонс будет Гана переводить в партер и удерживать, там у него будет преимущество. Но если в стойке, будет сложно… Сириль очень чувствительный боец и легко двигается», – заявил Рахмонов журналистам.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о предстоящем титульном поединке между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

«Я могу точно сказать, что Джонс не слишком сильно бьёт руками. Да, он сильно бьёт коленями, как и ногами, локтями. У него много хороших сторон, однако разрушительной силы в его ударах нет. Безусловно, после прибавки в весе его удары могли стать сильнее, но он никогда не сравнится с Сирилем Ганом в этом аспекте. При этом Ган тоже во многом не уступает Джону и спокойно сможет навязать ему конкуренцию во всём. Плюс он обладает мощью в руках», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился мнением о предстоящем поединке между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

«Всё зависит от того, какую версию Джонса мы увидим. Неизвестно, будет ли это Джонс, которого мы знаем, или просто парень в октагоне. Будет ли Джон больше бороться? Ган потерпел неудачу в бою со мной, но он умный и сделает выводы. Если Джонс покажет свой класс, мы увидим его победу нокаутом. Думаю, Джонс проведёт тейкдаун, будет бороться и затем добьёт Сириля. Но если Джон уделит больше времени обороне, то бой продлится все пять раундов, так как получится поединок двух бойцов, которые действуют от обороны», — сказал Нганну в интервью The Schmo.