Непобеждённый американец возвращается! Как лучший боец UFC превратился в ноунейма

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, главным событием которого станет бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. А организация постепенно начинает формировать карды на последние ивенты 2022 года. Спортивный журналист Ариэль Хельвани анонсировал сенсационное возвращение непобедимого Джона Джонса. По информации репортёра, американец намерен выступить на UFC 282 и уже ждёт действий от Даны Уайта. Один из самых обожаемых и одновременно одиозных бойцов попытается реанимировать свою карьеру.

Джонс ярко ворвался в UFC и на долгие годы стал его главным проектом. Ради него делали буквально всё. Нет ничего удивительного в том, что Дана Уайт до сих пор пытается оспорить единственное поражение Костяного. В 2009 году Бонс буквально уничтожил Мэтта Хэмилла, но в ключевой момент сорвался и начал сокрушать противника ударами локтями под углом 90 градусов. Комиссионеры NSAC (Атлетическая комиссия Невады) посмотрели видеоповтор и признали, что атаки Джонса носили запрещённый характер, поэтому приняли решение дисквалифицировать его. Примечательно, что даже сам Хэмилл признаёт, что победа должна была достаться Джонсу. Но «единичка» в графе поражения пока никуда не пропала, несмотря на трёхлетние старания босса UFC.

Джон Джонс в бою с Хэмиллом Фото: Josh Hedges/Getty Images

Поражение не повлияло на феноменального бойца, который сносил одного соперника за другим и бил все рекорды. В 2011 году Костяной нокаутировал Маурисиу Руа и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Джонс защитил пояс восемь раз, что является феноменальным показателем, но начал гробить карьеру собственными руками. 27 апреля Джон попал в ДТП, в результате чего пострадала беременная женщина. Боец испугался случившегося и скрылся с места аварии, но не выдержал угрызений совести. Уже на следующий день он пришёл в полицию и признался в содеянном. Бонс полностью признал свою вину и получил 18 месяцев условного наказания. Руководство UFC приняло совершенно логичное решение дисквалифицировать спортсмена на неопределённый срок и лишить его титула чемпиона в полутяжёлом весе.

Мучения Джонса продолжились в 2016 году. Он только-только завоевал временный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе и тут же вляпался в новый скандал. Антидопинговое агентство США нашло в крови Костяного следы блокатора эстрогенов. Джонс должен был провести матч-реванш с Даниэлем Кормье. USADA отстранила его от боёв на целый год. Но американец снова вернулся и продолжил удивлять. Бой с Кормье состоялся в 2017 году и завершился победой Джона, но… в его крови нашли метаболит. И снова пришлось искупать свои грехи.

Джонс против Кормье Фото: Christian Petersen/Getty Images

Полноценно Костяной вернулся в октагон в 2018 году, причём снова сделал это удачно. В бою с Александром Густафссоном он завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, а затем трижды защитил пояс. Джонсу не смогли ничего противопоставить Энтони Смит, Тиаго Сантос и Доминик Рейес. И снова Бонс решил поиграть с судьбой, начал конфликтовать с UFC. Сначала он заявил, что не видит достойных соперников, поэтому готов перейти в другую весовую категорию. В августе 2020 года Джонс официально отказался от титула чемпиона в полутяжёлом весе. А затем Джон начал откровенно торговаться с UFС. Боец просил от организации гарантированный гонорар в $ 50 млн, но Дана Уайт был непреклонен. Пока остальные тяжеловесы пахали, Костяной пытался выбить себе жирный контракт, что теперь может окончательно поставить крест на противоречивой карьере.

Сейчас у тяжеловесов UFC настолько напряжённая борьба, что о титульнике Джонсу приходится только мечтать. Костяной наконец-то понял, что UFC для него стала намного важнее, чем он – для организации. И Бонс лишил себя права на ошибку, поскольку любое поражение в предстоящих матчах будет означать одно – ему придётся забыть о чемпионском поясе в тяжёлом весе.