«Просто лает вокруг, подняв ушки». Валя Шевченко жёстко осадила дерзкую американку

В ночь с 4 на 5 марта красавица Валентина Шевченко проведёт титульный поединок на UFC 285. Её соперницей станет мексиканка Алекса Грассо. Пуля готова в очередной раз переписать историю организации. Она постарается улучшить свой рекорд по количеству удачных защит. После дебюта в наилегчайшем весе представительница Киргизии одержала девять побед подряд. И она становится главной целью для остальных представительниц дивизиона.

Шевченко получила вызов от Эрин Блэнчфилд. «Я хочу стать той, кто заберёт титул у Валентины», – заявила американка. Она ярко ворвалась в UFC, идёт с рекордом 5-0 и выглядит великолепно. А победа над бразильянкой Джессикой Андраде лишь придала Эрин уверенности в собственных силах. Организация продемонстрировала, что рассчитывает на Блэнчфилд. Она выступила в главном поединке турнира UFC Vegas 69, а также получила бонус за «Выступление вечера».

Шевченко решила ответить американке и сделала это очень красиво: «Очень забавно слышать, как все молодые бойцы с пятью боями думают, что они лучшие, номер один во всём мире. Знаете, лучшее сравнение — это как если бы вы увидели щенка, он молодой, у него ещё нет никаких проблем, у него ещё не было никаких тяжёлых боёв. Он просто лает вокруг, подняв ушки. Просто счастлив.

Но как только их настигает первый тяжёлый бой, когда начинают вступать во взрослый мир со всеми большими акулами и чувствуют удар, они говорят: «О, это что-то другое, я не ожидал такого». И они начинают меняться. Это случалось и раньше. Это случилось с Мейси Барбер, это случилось с другими спортсменами. Они говорят, что лучшие в мире, но первая тяжёлая битва — и они начинают меняться».

Валентина – опытная «акула» этого бизнеса. Она выступает в UFC с 2015 года. И единственная соперница, которая смогла поставить Пулю в тупик – Аманда Нуньес. Именно она нанесла Шевченко два поражения, но одно из них добыла лишь раздельным решением, поединок был очень близким. А таких вот Блэнчфилд на её пути было полно.

Кроме того, Валентина колко высказалась о самой значимой победе в карьере Эрин. Пуля сомневается, что ей действительно стоит уделять такое большое внимание: «У меня большие сомнения касательно подготовки Джессики к тому поединку. Мне кажется, она отдыхала на пляже в Бразилии, проводила время с семьёй, а затем: «Боже, мне звонят». UFC предложила ей подраться через неделю, и она решила, почему бы и нет. Ей нужны были деньги, и она согласилась».

Организация вполне может дать Эрин титульный бой. Американка идёт в UFC непобеждённой и добралась уже до третьего места в рейтинге в женском наилегчайшем весе. Вот только опыта ей не хватает – девушка в организации лишь с 2021 года. И на такую величину ей слишком рано замахиваться. Шевченко может заставить замолчать в октагоне!