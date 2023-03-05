Какой ещё Емельяненко? Лучший боец в истории — это Джон Джонс!

Каким же крутым получился турнир UFC 285, а в особенности — два титульных поединка! Сначала прервалась невероятная чемпионская серия Валентины Шевченко: Пуля допустила роковую ошибку в четвёртом раунде и попалась на удушающий приём Алексы Грассо. Ну а следом в октагон вышел легендарный Джон Джонс — впервые за три года. Костяной перебрался в супертяжёлый дивизион и сразу получил титульный шанс, подравшись за вакантный пояс с Сирилем Ганом.

Конечно, зрители хотели бы увидеть бой Джонса с Фрэнсисом Нганну, но Хищник остался недоволен предложенным контрактом и шумно покинул UFC. Впрочем, Ган тоже был отличной кандидатурой: талантливый и умный боец, идущий под первым номером в рейтинге тяжеловесов. Дана Уайт перед поединком подтвердил, что считает француза лучшим из действующих спортсменов тяжелого веса. Казалось, что Джонса ждёт тяжелейшее испытание, и многие, включая коллег, предрекали легенде поражение.

Но Джон был совсем другого мнения. Американец перед боем активно хвастался возросшей физической силой и перечислял многочисленные минусы Гана. Кстати, Джонс пообещал, что разберёт француза в партере — и сделал это меньше, чем за две минуты! Только представьте себе: парень, не дравшийся больше трёх лет и сменивший весовую категорию, катком проходит по лучшему тяжеловесу UFC! На фоне Костяного его соперник выглядел неуклюжим новичком, отметившимся только ударом в пах.

Президент UFC Дана Уайт, как и многие поклонники спорта, считает Джонса величайшим бойцом в истории смешанных единоборств. И сегодня хочется c ним согласиться! Мы любим Фёдора Емельяненко, но Костяной — на другом уровне. Последний Император не менял весовую категорию, относительно часто проигрывал и не всегда дрался с топами. Джонс же проиграл только один раз из-за глупой дисквалификации, много лет избивал только лучших полутяжей планеты, а теперь ещё и стал чемпионом в тяжах! Это покруче будет?

Мало того, карьера Костяного ещё не закончена, а лишь переживает новый виток. Если сейчас Джонс изобьёт Стипе Миочича, а потом ещё и переедет условного Сергея Павловича, кто сможет поспорить с его абсолютным величием? Американец настолько гениален, что ему даже не мешают скандалы и проблемы с дисциплиной. Фёдор Емельяненко, Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и другие легенды были гениями, но талант Джонса абсолютно невероятен. Это Лионель Месси от мира единоборств.