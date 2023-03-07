«На световые годы отстаёт от отца». Тим Цзю стал звездой только благодаря фамилии?

Уже 12 марта Тимофей Цзю проведёт свой 22-й поединок в профессиональной карьере. Сын легендарного Кости Цзю выйдет в ринг «Qudos Bank Arena» в Сиднее, чтобы добыть пояс временного чемпиона по версии WBO. Изначально Тим должен был драться за звание абсолютного чемпиона мира с Джермеллом Чарло, но тот не вовремя сломал руку. Поэтому Цзю-младшему пока приходится довольствоваться лишь боем за второстепенный титул. Соперником австралийца будет грозный американец Тони Харрисон. Который очень много говорит, в том числе и про отца Тима.

«Костя Цзю не был человеком, он был зверем. Костя Цзю был чёртовым зверем. Костя Цзю приехал в Америку и доказал, что он зверь. Он дрался с парнями, которых считали лучшими в этом виде спорта. Тиму этого не хватает. Он на 100 уровней ниже своего отца. По уровню таланта он на световые годы отстаёт своего отца, на световые годы. Он даже не поверхностный уровень того, кем был его отец. Его отец был опасен, чувак, и у него тоже были тяжёлые руки, так что никто не может заставить меня поверить, что его отец был недисциплинирован.

Обратите внимание на препятствия, которые мне пришлось преодолеть. Я имею в виду, что Тим поднялся на лифте, а я — по лестнице. Так как он сюда попал? Он просто побил всех на своём заднем дворе. А знаете, насколько большой задний двор, где я сражаюсь? Я побил всех не только в Детройте. Я побил всех в Соединённых Штатах. Я не шучу, я и есть настоящий претендент»», — приводит слова Харрисона Boxing News.

Тимофей и Костя Цзю Фото: Mark Evans/Getty Images

Может, Харрисон прав и Тимофей поднялся так высоко только благодаря фамилии отца? Да, в словах американца есть доля истины. Фамилия действительно помогала Цзю-младшему быстрее пробиваться наверх. Ведь Костя Цзю — настоящая легенда бокса, а в Австралии его и вовсе готовы носить на руках. Немудрено, что его сына с детства выделяли на фоне других: Тимофей пользовался повышенным вниманием тренеров, промоутеров и болельщиков. Такого парня легче продвигать по спортивной лестнице и рекламировать, ведь он может пользоваться славой отца. Этого нельзя отрицать.

Однако фамилия отца вовсе не обесценивает достижений, которых добился Тимофей самостоятельно. Ведь не фамилия Цзю выходила в ринг, и не фамилия побеждала таких крепких боксёров, как Такеши Иноуэ или Террелл Гуше. Каждую из своих 21 побед на профессиональном ринге Тимофей добыл только своими кулаками, вкладывая весь свой талант и характер. Причём Цзю-младший почти всегда добывал безоговорочные победы, чтобы исключить возможные разговоры о помощи судей. И успехи Тимофея нужно уважать.

Разумеется, Цзю-младшего пока нельзя сравнивать с отцом, тут Харрисон прав. Ведь Костя был абсолютным чемпионом мира и настоящей легендой профессионального бокса. Тимофею ещё не скоро покорятся достижения отца, если вообще когда-нибудь покорятся. Но этому парню всего 28 лет — кто знает, каких высот он сумеет добиться? У Цзю-младшего точно присутствуют талант и целеустремлённость, а дальше всё решит ринг. Ведь Тим уже рядом с вершиной профессионального бокса, осталось сделать лишь пару шагов.