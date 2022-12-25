Сын Кости Цзю остался без соперника! Чарло так старался, что получил травму

2023 год не за горами, а январь обещал получиться богатым на огненные боксёрские поединки. Но прилетела неприятная новость, которая совершенно точно разочаровала поклонников таланта непобеждённого австралийско-российского боксёра Тима Цзю. Его бой за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе с американцем Джермеллом Чарло, который должен был состояться 28 января в Лас-Вегасе (США), отложен на неопределённый срок. Информация стала настоящим шоком и для самого Тимофея, и для его отца – Кости Цзю.

Причиной переноса поединка стала травма, которую Чарло получил на тренировке. Американец так старательно готовился к бою, что сломал руку! Во время спарринга Джермелл настолько ожесточённо лупил соперника, что не рассчитал силу удара. Горечь от сложившейся ситуации была видна по комментарию боксёра: «Я проводил спарринг и нанёс хороший удар, но, как только он дошёл до цели, я понял — что-то не так. Я сразу почувствовал, что рука пульсирует. Мне сделали два рентгеновских снимка и МРТ, чтобы понять, в чём дело. Оказалось, что рука сломана в двух местах.



Ненавижу это чувство. Мне придётся ходить в гипсе в течение двух месяцев. Я разочарован так же, как и фанаты, а может быть, и больше, потому что это был мой первый шанс защитить неоспоримый титул».

Сам Тим также оказался разочарован сложившейся ситуацией. Он лишился соперника в тот самый момент, когда подходит к пику формы. Видимо, придётся в спешном порядке искать для непобеждённого боксёра новую жертву.

Тим Цзю непобеждённый австралийско-российский боксёр «Я очень разочарован. Чувствовал, что все звёзды сошлись для поединка за титул абсолютного чемпиона… но мы двигаемся дальше. Я готов к следующему обязательному претенденту. Вернусь к Чарло, как только он залечит травму и будет готов выйти на ринг».

Одним из самых ожидаемых возможных вариантов выглядит противостояние Тима с Магомедом Курбановым. После того как россиянин обошёл сына Кости Цзю в мировом рейтинге, стало понятно, что этого поединка будет очень сложно избежать. Да и последней победой Магомед доказал всем, что готов к серьёзному вызову. Он единогласным решением судей одолел венесуэльца Хоана Гонсалеса.

Единственной преградой к проведению боя Цзю и Курбанова может стать нежелание Тима принимать предложения из России. Костя не раз заявлял, что такой поединок может навредить репутации сына в нашей стране. Но, может быть, яркая победа Магомеда и травма Чарло помогут изменить решение?