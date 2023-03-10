Ян был случайным чемпионом? Мераб может похоронить карьеру Петра

Уже послезавтра, 12 марта, прославленный Пётр Ян проведёт свой 12-й поединок в промоушене UFC. Соперником нашего парня станет опасный грузинский спортсмен Мераб Двалишвили, идущий на серии из восьми побед. А вот россиянин из последних четырёх поединков победил лишь в одном, что резко ударило по его статусу звезды. Многие эксперты считают, что поражение от Мераба похоронит карьеру Яна. Например, Даниэль Кормье.

«В любом случае Пётр в этом поединке должен только побеждать. Нельзя терпеть поражения в трёх боях подряд, особенно в таком конкурентном дивизионе. Как мне кажется, в настоящий момент это самая конкурентная весовая категория в UFC. Если у тебя есть чемпионские амбиции, а я не сомневаюсь, что у Петра они есть, то проигрывать уже просто нельзя», – сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

Действительно, всего за год из главного претендента на титул Ян превратился в парня, которого готовы вот-вот списать со счетов. Может, Пётр вообще был случайным чемпионом? Он завоевал вакантный пояс, избив стареющего Жозе Альдо, а потерял титул при первой же защите. Россиянин пробыл в статусе чемпиона меньше года, дважды уступил Алджамейну Стерлингу, а недавно и вовсе проиграл Шону О'Мэлли, шедшему на 11-м месте в рейтинге легчайшего веса. Король изначально был голым?

Конечно, нет. Несмотря на последние неудачи, Ян остаётся самым талантливым бойцом дивизиона. У Петра невероятная ударная техника и вполне солидная борьба — его тейкдауны весьма эффективны (56%), а защита от них и вовсе превосходна (90%). Увы, у Петра есть очевидные пробелы, чем и воспользовались Стерлинг и О'Мэлли. Вдобавок Ян перестал прогрессировать — его фишки прекрасны, но слишком хорошо изучены всеми. Но не торопитесь списывать Петра.

Ян действительно сам виноват в своих поражениях. Но нужно признать, что россиянину откровенно не везло с судейскими решениями. Да и Стерлинг, хотя над ним принято посмеиваться, боец невероятного уровня — он уже провёл две удачных защиты титула, одолев в том числе и Ти Джея Диллашоу. Американец — крайне неудобный соперник для ударников вроде Яна. Конечно, О'Мэлли был куда удобнее, но и там можно посетовать на судейский вердикт.

Как рассказывают товарищи Яна, к поединку с Двалишвили чемпион подходит совсем в ином физическом и эмоциональном состоянии — он готов на 200%. Да, грузин мастерски набирает очки за счёт контроля в партере, но россиянин вполне может найти противоядие от борьбы Мераба. В конце концов, когда-то Пётр не позволил ничего сделать на канвасе даже Стерлингу. Будем надеяться, Ян переедет и Двалишвили. Карьера россиянина не закончена, он ещё вернёт свой пояс!