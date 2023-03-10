Соперник Петра потерял берега. Где смотреть бой Яна и подражателя Макгрегору из Грузии

На UFC Fight Night 221 в октагон выйдут трое россиян и совсем не чужие нам Александр Романов и Никита Крылов.

Дата и время UFC Fight Night 221 с главным боем Пётр Ян — Мераб Двалишвили

В ночь на 12 марта 2022 года в «The Theater at Virgin Hotels Las Vegas» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 221. В главном бою вечера встретятся экс-чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и грузинский боец Мераб Двалишвили. Немилосердного и друга Стерлинга связывает давняя вражда. Двалишвили на протяжении трёх лет оскорбляет Яна и его друзей. А в процессе раскрутки этого поединка заявил, что это противостояние имеет политический подтекст. При этом команда Петра утверждает, что без камер грузин ведёт себя максимально сдержанно и корректно.

В соглавном событии в октагоне сойдутся два славянских воина — россиянин Александр Волков и Александр Романов из Молдавии. Бойцы максимально уважительно относятся друг к другу, но положение в рейтинге гарантирует нам яркий бой, от победы зависят титульные шансы обоих атлетов. Один из важнейших боёв в карьере проведёт уроженец Донбасса Никита Крылов, занимающий шестую строчку в рейтинге полутяжёлого дивизиона. Его соперником будет Райан Спэнн (№8). В основном карде выступит ещё один россиянин — Саид Нурмагомедов (№14 легчайшего веса), которому будет противостоять американец Джонатан Мартинез.

Начало бойцовского вечера — в 23:00 мск.

Основной кард стартует в 2:00.

Прямая трансляция боя Пётр Ян — Мераб Двалишвили

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.

Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».

Полный кард турнира UFC Fight Night 221

Основной кард

Пётр Ян (№2*) — Мераб Двалишвили (3), легчайший вес;

Александр Волков (8) — Александр Романов (18), тяжёлый вес;

Рикардо Рамос — Остин Линга, полулёгкий вес;

Саид Нурмагомедов (14) — Джонатан Мартинез;

Витор Петрино — Антон Туркаландж.

Прелимы

Кард Уильямс — Лукаш Бржески, тяжёлый вес;

Рафаэль Ассунсао — Дэйви Грант, легчайший вес;

Седрик Думас — Джош Фремд, средний вес;

Марио Баутиста — Гуидо Каннетти, легчайший вес;

Ариани Липски — Джей-Джей Олдрич, женский наилегчайший вес;

Виктор Генри — Тони Грейвэли, легчайший вес;

Тайсон Нэм (15) — Бруно Сильва, наилегчайший вес;

Карлстон Харрис — Абубакар Нурмагомедов, полусредний вес.

Материалы о турнире

Прогнозы на бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Близкий друг Петра Яна Ильяс Хамзин рассказал, как изменился россиянин после поражения от американца Шона О’Мэлли.

«Да, может, у Яна был период времени, когда он чуть распылялся, настраивал свою жизнь. Может, это ещё сыграло роль. Сейчас он мне нравится, я вижу, это тот Петруха, который был в 2015 году. Когда он был голодный и мы не понимали, какой UFC. Дерётся и дерётся, лишь бы заплатили хорошо. Одним днём жили.

У него был период жизни, когда он распылялся немного, то сё. Может, это и сыграло в поединке с О’Мэлли. Я не принижаю Шона, это сильный, неудобный, хороший соперник, бьёт как плёткой. Да, со своими тараканами, на стиле. Но Петя не должен был проиграть и не в своих кондициях был. Сейчас всё хорошо. Пётр заряжен чисто выйти и наказать его, набить ему лицо. Всё хладнокровно, спокойно. Этот бой не принципиальный, не личный. С негодяем подраться. Настрой мне его нравится», – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Тренер Петра Яна Кайрат Нурмаганбетов также высказался о предстоящем поединке своего подопечного с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

«Петя заряжен, говорили с ним накануне. Вы увидите улучшенную версию Петра Яна. Кто победит? Пётр Ян. После экватора, досрочная победа. Мераб — не самый серьёзный соперник. Стерлинг был сильнее. Да, вообще не бывает слабых соперников, думаю, в каждом бою у ребят всё на кону. Они покажут свой стиль, покажут яркий бой. Не бывает каких-то принципиальных поединков. То, что показывают — часть раскрутки. В бою говорить будут кулаки. Нельзя поддаваться эмоциям», — цитирует Нурмаганбетова «РБК Спорт».