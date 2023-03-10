С правой по горлу. Пётр Ян на дуэли взглядов врезал обнаглевшему Двалишвили. Видео

Чуть более чем за месяц до боя с Мерабом Двалишвили Пётр дал большое и развёрнутое интервью «Чемпионату». Мы общались с нашим экс-чемпионом UFC более часа, и был он максимально доброжелателен и расслаблен. Шикарный климат Пхукета, семья рядом, в легендарном зале Tiger Muay Thai россиянин чувствует себя как дома. И был тогда Пётр расслаблен и умиротворён.

И на вопросы о том, как будет реагировать на выходки Двалишвили, отвечал уверенно: вообще не буду реагировать. Ни трэш-тока, ни ругани. Главная задача — победа и возвращение в чемпионскую гонку. В это сложно было поверить, понимая характер Немилосердного. За неделю до боя близкий друг Петра Ильяс Хамзин заверил, что Пётр ментально выглядит, словно в 2015 год вернулся. То есть кипит изнутри и готов крушить всех на своём пути.

Ситуация, в которой оказался наш боец, со стороны выглядела ой как непросто. Мераб с каждым новым днём совершал всё более вызывающие выходки. Он бегал за Яном с камерой, нёс за глаза такую ахинею, что удивление брало, как Пётр сдерживается и не отвечает распоясавшемуся персонажу. В попытках вывести россиянина из равновесия и заработать дополнительную частичку хайпа Двалишвили полез в тему политики.

Хайпить на этой не самой благодарной сейчас теме? Мераб, в тот момент, когда у тебя дома не всё в порядке? И уж там точно Пётр и Россия не при делах. Его друг Стерлинг, у которого с Петром был классический трэш-ток, остроумный и заводящий фанатов, сейчас вообще никак не комментирует поведение своего близкого. И есть ощущение, что мы понимаем почему. Когда у них с Яном был «конфликт», фанаты чувствовали в нём какую-то тонкую линию. Тонкую не потому, что могло порваться, а потому, что парни держались рамок приличия.

Двалишвили ни рамок, ни границ не видит. Ещё год-полтора назад он жаловался на нищету, на то, что у него нет денег на удовлетворение базовых человеческих потребностей. Выпрашивал у матчмейкеров UFC бои. Не задумываясь над тем, что его «безопасная» манера вести поединки отталкивает зрителей и специалистов. Но мы об этом уже писали. Сейчас немного другой повод.

Права на видео принадлежат UFC.

В «Бостон Брюинз» есть такой хоккеист — Брэд Маршан. У него скверная репутация. Он как раз тот самый специалист залезть сопернику под кожу. В его арсенале есть все самые позорные приёмы, при помощи которых можно «залезть под кожу» кому угодно. Вывести из себя лидера команды-соперника, заставить его психовать и принимать эмоциональные и неправильные решения. Он считается одним из самых противных и ненавистных хоккеистов в истории. Его ненавидят буквально все (возможно, даже партнёры по команде).

За последний месяц Двалишвили делал всё, чтобы стать Маршаном от ММА. Но есть тут одна небольшая деталь. Брэд — суперзвезда. При его отвратительной манере вести себя на льду он приносит максимальную пользу команде, много и красиво забивает и является звездой НХЛ. Мераб проводит максимально скучные бои. Он пылит до схватки, а потом трусли… простите, осторожно залёживает оппонента на канвасе. Сразу после команды судьи он бросится к Петру «обниматься». И важно, чтобы в этот момент наш парень повторил трюк, который провернул на дуэли взглядов.

Пётр долго терпел прыжки и ужимки шебутного Мераба. Мы все даже опасаться начали за его настрой. Но Ян не подвёл. Он спокойно наблюдал за потерявшим ощущение реальности Двалишвили, который брызгал слюной прямо ему в лицо, а затем коротким и болезненным ударом ребром ладони треснул грузина в район шеи и подбородка. За то личное оскорбление, которое Двалишвили нанёс Петру, можно было и нокаутировать. Ну ничего, впереди ещё бой. Всё будет.

Ведь мы увидели взгляд того самого Петра, который всё помнит и ничего не простит. А на лице нашего воина блуждала лёгкая ухмылка. Словно спало напряжение и он точно понимает, что нужно делать. Крики в спину россиянина уже не волновали, завтра в октагоне он не позволит Двалишвили перевести себя в партер. Если до этого мы не могли понять, как будет складываться поединок, то сейчас Пётр расставил всё по местам. Он будет методично Мераба разбивать. Опять же, к челюсти оппонента он уже пристрелялся.

Как говорят комментаторы? «Не моргайте». Мераб, не моргай, ты разбудил в Петре зверя. Большая ошибка.