«Петя будет No Mercy, как прежде!» Друг Яна предвкушает лютую бойню с Двалишвили

В феврале в RCC провёл свой очередной поединок Ильяс Хамзин. Россиянин в фантастическом сражении победил бразильца Милсона Кастро. А сейчас он находится в Екатеринбурге, где состоится яркий боксёрский вечер с участием Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова. Мы обсудили с Ильясом предстоящий бой Петра Яна и Мераба Двалишвили, самые огненные события из мира UFC и личные перспективы.

– Начнём с вашей недавней победы над Милсоном Кастро. Поделитесь эмоциями от этого боя.

– Это был кикбоксинг, в формате «экстрим», в маленьких перчатках. Такие бои уже проводились. Меня пригласили выступить на юбилейном турнире, согласился – выступил. Мне всё очень понравилось. Дрался как дома. В этом бою чувствовал поддержку зала, всю энергетику прочувствовал. Было, что угол не слышал и тренера, потому как гул стоял на весь зал.

– С точки зрения дальнейшего развития, что вам будет интересно – MMA или кикбоксинг?

– Мне кажется, MMA. Хочется больше сделать акцент на нём. Я ещё набираюсь опыта. Хочется поскорее туда вернуться. А если говорить о перспективах, где мне хотелось бы подраться, то это Америка. Хотелось бы с ними силами поравняться. Мой стиль – ударная техника. Я думаю, буду интересен западной публике.

– У вас Шавкатом Рахмоновым одна весовая категория. Видно, что в UFC заинтересованы в ребятах из Средней Азии. Есть понимание, как туда попасть?

– Больших затруднений в подписании контракта не вижу — если ты топовый спортсмен, показываешь топовые поединки. Я думаю, будет несложно подписаться. Весь вопрос сейчас заключается в визе, и на этом всё стопорится. Тяжело сейчас получить визу. Я уже полгода жду, мне даже ещё не назначили собеседование. Всё дело в визе. Как только в паспорте будет виза, начнутся переговоры. Будет попроще, полегче. А подписаться несложно. В One FC или Bellator не составит труда.

– Шавкат Рахмонов сейчас является большой рекламой таких ребят, как вы. Которые ни перед чем не остановятся и устроят настоящее шоу. Все проводят параллель между его боем с Нилом и битвой Бёрнса и Чимаева. Этот поединок показал, что Шавкат хотел дать огня, или у него тоже есть сложности?

– Я его понимаю, потому что в крайнем поединке тоже пропустил удар. Нужно было оставаться хладнокровным и опять донести удар, закончить бой. А я… Не знаю, как это объяснить. Это внутреннее, по тебе попали и тебе нужно нанести ущерб. Не знаю, может, у Шавката так же случилось, что он начал пропускать такие удары, которые можно было и не пропускать. Зная Шавката, он горячий парень, с характером. Это и сыграло роль, что он чуть-чуть начал отходить от плана, от хладнокровия. И начал тоже рубиться.

– Мы можем сказать, что это не его слабость, а наоборот – сила?

– Мне кажется, это характер, животный инстинкт, режим убийцы. Надо умереть и выиграть. В первом раунде он по сопернику прошёлся и болтанул, а во втором начал переть открыто, прямолинейно, стал пропускать. И всё равно задавил этой злостью.

Шавкат Рахмонов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

– С точки зрения Сириля Гана. Что пошло не так в поединке с Джоном Джонсом, почему так случилось?

– Ну, это тяжёлый вес. Джонс забрал спину. А когда тяж забирает спину… Они более разбалансированные. Ладно бы борец был, а тут ударник. Видно, что у него с балансом не такой порядок. Ган просто рухнул, и Джон его накрыл. И видно, что у клетки Джонс начал искать «гильотину» – не получилось, начал угрожать, вроде нащупал. Ган хотел от неё уйти, а в силу своего незнания или неопытности сделал такое движение, что сам себя закрыл в этот захват. И всё! Джонс просто ещё и телом нагрузил голову, без шансов было. Он сделал свою работу. Как я увидел, всё технически сделал правильно. Он его перевёл, накрыл, нашёл. Это опыт. После трёхлетнего простоя выйти, ментально не сломаться, не суетиться, спокойно всё делать. Это опыт. Страшный опыт Джонса.

Год не дерёшься, выходишь на мандраже. И ты начинаешь суетиться, искать. И всё, бой не идёт. И на простой съезжаешь. У меня простой был – не пошло. А на Джонса посмотрите, три года прошло – вышел и сделал свою работу на пять с плюсом.

– А что вы можете сказать по выступлению Валентины Шевченко на UFC 285?

– Мексиканка – молодец. Она была заряжена. У Вали начало не получаться, она переломила. И чем интересен этот вид спорта — ты можешь вести-вести, а тебя бах – в четвёртом забили или задушили. Как было с Адесаньей – вёл, переигрывал, пропустил — и всё. И с Валей тоже так было. Она же вела бой, контролировала и просто спину отдала. Но видно было, что мексиканка подготовила этот момент. Она сама сказала на пресс-конференции, что отрабатывала его. Валя же крутит постоянно. И они разучивали контратаку на этот приём. Это всё на автомате сработало. Вот тебе и отработки.

Алекса Грассо (справа) Фото: Chris Graythen/Getty Images

– А что касается одного из главных наших бойцов в UFC – Петра Яна? Как он настроен на поединок с Мерабом Двалишвили?

– Сейчас у Петра настрой поменялся. Он мне нравится. Голод вернулся. Здесь даже больше не голод. Это No Mercy будет. Безжалостный. Тот, кто начинал свой путь. Ему сейчас есть за что бороться, он всё переосмыслил. Мы увидим не Петю, а No Mercy.

– Внутри у него есть спокойствие или будет желание что-то доказать? Может ли сказаться личная неприязнь к Двалишвили, гадости, которые Мераб делал?

– Мераб и сейчас их делает. Эти все гадости грузит, говорит. Не нужно распыляться на это. А здесь больше личный момент. Чисто наказать засранца! Просто негодяй. Что у тебя, ума не хватает или мозгов – нормальный трэш-ток сделать? Или на уважении выйди и подерись. Давай выясним, кто из нас сильнее. А не вот это вот – Россия – Грузия. Ну, это его дело.

Мы же говорим о Петре. А Пётр заряжен чисто выйти и наказать его, набить ему лицо. Всё хладнокровно, спокойно. Этот бой не принципиальный, не личный. С негодяем подраться. Настрой мне его нравится.

– Есть ощущение, что многие бойцы в этом возрасте, получив два шанса, отступают назад от своих целей и задач, чтобы обеспечить своё нынешнее и будущее. Внутри Петра возродился настоящий чемпион?

– Да, может, у Яна был период времени, когда он чуть распылялся, настраивал свою жизнь. Может, это ещё сыграло роль. Сейчас он мне нравится, я вижу, что это тот Петруха, который был в 2015 году. Когда он был голодный и мы не понимали, какой UFC. Дерётся и дерётся, лишь бы заплатили хорошо. Одним днём жили.

У него был период в жизни, когда он распылялся немного — то, сё… Может, это и сыграло в поединке с О’Мэлли. Я не принижаю Шона, это сильный, неудобный, хороший соперник, бьёт как плёткой. Да, со своими тараканами, на стиле. Но Петя не должен был проиграть и не в своих кондициях был. Сейчас всё хорошо.

Сейчас Ян всех собрал и уехал готовиться. У него ещё такой момент: кого-то семья ослабляет, а он в такие моменты, наоборот, собран и мотивирован ещё больше. Когда семья рядом, это играет хорошую роль для Петра.

– Когда Пётр столкнулся со Стерлингом в подтрибунке, они пожали руки, и с Двалишвили тоже. Потом Пётр объяснил, что у него не было вариантов, вокруг камеры и UFC. А если бы они в другом месте встретились...

– Мы тоже шли, Мераб нас видит – «хеллоу»! А на камеру какой он ходит? Или журналистам говорит всякую ерунду, типа «Россия — Грузия». Мераб такой, «двухъярусный».

– Не было ли у Петра и вашей команды реальных потасовок с кем-то перед турнирами?

– Да нет, наверное, не было. По нам видно, что мы добрые ребята, но если коснётся… Своего не отдадим, но и чужого нам не надо.

– Могли бы мы подойти к Мерабу всей командой и отвесить ему условного леща, как это сделал Хабиб с Лобовым?

– Ну, там Лобов честь и достоинство задел. Если про нас говорить, мы бы точно так же сделали.

Вот ситуация с Персидским Дагестанцем. Говорю на камеру – он мне неприятен как друг, как товарищ. Он такие слова говорит. Были такие ситуации с этим Персидским… Если бы его увидел – лещей бы надавал ему. Он в жизни ничего не добился, а на спортсменов лезет. Ему по голове дай, он заявление пойдёт и напишет. Зачем ты людей провоцируешь? Мы просто с Персидским не виделись, не встречались.

Была у Петра одна встреча с ним на одном из турниров, когда тот микрофон выхватил. Я подпишусь в UFC, 66 кг, мы там с тобой подерёмся. Пётр ему говорит: " Ты дурак, что ли?" Он ему же сказал: «Собака лижет яйца, лев наблюдает». Вот он вот такой. Он и на Петросяна прыгал.

Я про себя говорю, нельзя так делать, но если бы его увидел, то потушил бы. Мы бы с ним подрались. Я вот такой человек, так воспитан. Я хоть и казах, но родился в Сибири. У нас с рождения за свои слова нужно отвечать. Ты сказал, будь любезен – либо получи, либо ответь. А он себе такие слова допускает. Благо мы с ним не увиделись. Он же говорил, что ему друзья Петра звонят. Это я звонил! Он даже камеру не включал. Он забыл уже, а я помню.