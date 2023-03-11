Уберите от экранов женщин и детей. Веном нанёс японцу ужасную травму. Видео

Ночью на турнире Bellator 292 было по-настоящему жарко! В каждом поединке основного карда творилось что-то невероятное. Но особенно поверг в шок бой между Майклом Пейджем и Гоити Ямаути. Англичанин славится своим умением завершать схватки досрочно, даже носит в народе звание «короля сабмишенов». Но то, что случилось в октагоне, поражает своей жестокостью.

Пейдж в мае прошлого года имел прекрасную возможность завоевать временный титул организации в полусреднем весе. Тогда всё закончилось плачевно. Веном проиграл американцу Логану Сторли. Ещё обиднее, что судьи отдали победу сопернику раздельным решением. Видимо, это настолько сильно разозлило Майкла, что на поединок против Ямаути он вышел с запредельным настроем.

Было понятно, что Веном попытается уничтожить японца. Но такого развития событий, которое произошло в октагоне, не ожидал никто. Уже на первых секундах Пейдж бросился вперёд, нашёл свою возможность и нанёс первый акцентированный удар. Лоу-кик, которые сотнями пропускает за свою карьеру практически каждый боец. Но на этот раз он привёл к ужасным последствиям.

Даже без повтора было видно, что от мощнейшего удара Венома коленная чашечка Ямаути разлетелась вдребезги. Гоити попытался устоять на ногах, но попросту не смог этого сделать. На трибунах воцарилась гробовая тишина, все были в шоке от увиденного. На этом фоне даже странной выглядела излишняя радость Пейджа. Майкл улыбался во весь рот, обнимался с командой и был счастлив. Видимо, он и сам не понял, какую ужасную травму нанёс сопернику, пусть и без злого умысла. А над японцем вовсю колдовали медики. Было понятно, что лёгким испугом отделаться не получилось.

Веном после такой победы совершенно точно вернулся в чемпионскую гонку Bellator. А вот Ямаути вряд ли сможет выйти в октагон в ближайшее время. Само восстановление от такой травмы может занять очень длительный срок. Но ещё сложнее будет вернуться психологически. Тот треск разлетающейся коленной чашечки может долго преследовать японца в кошмарах.