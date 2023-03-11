Уронил и мастерски задушил! Брат Хабиба с уважением уничтожил легенду UFC

В ночь с 10 на 11 марта на «SAP Center» в Сан-Хосе (Калифорния, США) прошёл турнир Bellator 292. В главном бою вечера в октагоне зарубились Усман Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон. Брат легендарного Хабиба стартовал в Гран-при одновременно с первой защитой своего пояса. А в соперники ему достался американский ветеран, который на протяжении длительного времени владел титулом чемпиона UFC в лёгком весе. Поэтому бой просто обязан был получиться фантастическим.

Усман подходил к этому поединку непобеждённым – с рекордом 16-0. Он успел пошуметь в Bellator. Брат Орла выиграл пять боёв подряд. Он последовательно разобрал на части Майка Хэмила, Мэнни Муро, Патрика Пиетилу, Кристофера Гонсалеса и Патрики Фрейри. И именно последний поединок принёс Нурмагомедову заветный чемпионский пояс. Кроме того, на бой с Бенсоном Усман вышел в шикарной компании: Ислам Махачев, Ислам Мамедов, Умар Нурмагомедов и Хавьер Мендес. Даже без Хабиба угол получился суперзвёздным.

Хендерсон в последнее время не особенно убедителен. Он добыл всего лишь две победы за пять последних поединков. Но одним из «побитых» был… Ислам Мамедов. Его американец победил раздельным решением судей. А после этого на пути Бенсона встал Питер Куилли. И его экс-чемпион UFC одолел вердиктом рефери, но уже единогласным.

С первого же раунда стало понятно, что Усман не собирается отдавать чемпионский пояс никому. Он зарядился невероятной поддержкой публики и бросился лупить соперника. Хендерсон тушевался, поэтому развязка наступила очень быстро. Точным ударом ногой в голову Нурмагомедов отправил американца на канвас. Было заметно, что Бенсон тотально потерялся. Дальше для нашего чемпиона всё было делом техники. Он спокойно забрал спину и начал сдавливать свои тиски. В итоге Усман играючи задушил Хендерсона, заставив его сдаться.

Нурмагомедов дописал очередную победу в свой идеальный рекорд – теперь там 17-0. А главное, он защитил чемпионский пояс и сделал шаг на пути к победе в Гран-при. После поединка Хендарсон принял решение о завершении карьеры бойца.