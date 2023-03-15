Назвал Волкова жуликом и заснул во время боя Яна! Над Адесаньей потешаются коллеги

Исраэль Адесанья продолжает подготовку к очередному испытанию в своей карьере. В апреле на UFC 287 его будет ждать заклятый враг – Алекс Перейра. А пока Иззи продолжает активно вести свой YouTube-канал. Одним из самых излюбленных фанатами шоу становится еженедельный обзор турниров, причём Исраэль обращает внимание не только на номерные события. Поэтому и UFC Вегас 71 не прошёл мимо Адесаньи. И, видимо, именно последний выпуск просто обречён на успех.

Началось всё с того, что Исраэль отсмотрел поединок Саида Нурмагомедова и Джонатана Мартинеса. Он остался доволен уровнем соперников, а также предугадал победу американца. Да, Иззи давно в этом деле, поэтому прекрасно знает, как работают рефери. А ещё Адесанья получил удовольствие от боя Никиты Крылова и Райана Спэнна. Правда, тут результат стал для него полнейшей неожиданностью. Было видно, что больше шансов на успех экс-чемпион UFC отдавал именно представителю Штатов.

Дальше началось самое интересное. Поединок Александра Волкова, который абсолютно всем показался лёгкой прогулкой, Исраэль оценил крайне неоднозначно. Более того, он упрекнул россиянина в жульничестве и назвал главную причину провала Александра Романова. Адесанье не понравился момент, когда Драго схватился за сетку рукой.

«О, за такое вообще-то снимают очки! Нет, это важный момент. За такое обычно снимают балл. Это был важный момент, мог быть перевод. Нет, за это нужно забирать балл! Он жульничал, это нечестно. Минус балл! А ведь могла быть борьба не в его пользу. По мне всё изменило то, что он цепанулся за сетку. Он это понимает, поэтому даже не празднует победу. Конечно, это не всегда нарочно, скорее, инстинктивно. Но ведь Романов использовал всю силу, пытаясь перевести», – заявил недовольный Иззи.

Однако самый смешной момент всего выпуска случился во время поединка Петра Яна и Мераба Двалишвили. Сначала Адесанья увлечённо смотрел за событиями в октагоне. Он восхищался балансом россиянина и напором грузина, обсуждал всё со своим другом. А потом внезапно уснул… Над этим моментом в социальных сетях всё утро потешались профессиональные бойцы. Видимо, коллеги, в отличие от Иззи, справились со всей дистанцией поединка.

Реакция Исраэля Адесаньи Фото: Скриншот видео FREESTYLEBENDER Russian

Похоже, Исраэль рассчитывал на быстрый финиш и совершенно точно не ждал пятираундовой зарубы. Но возникает вполне резонный вопрос. Неужели Иззи настолько заскучал от постоянных попыток Мераба уложить Яна на канвас? В итоге решение рефери Адесанья уже не слышал. Вот только вряд ли выбор судей стал бы для него большим сюрпризом.