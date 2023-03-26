Громкий скандал на женском чемпионате мира по боксу! Как в участниках оказались мужчины?

26 марта завершается женский чемпионат мира по боксу, который проходит в индийском городе Нью-Дели. Обойтись без скандалов не получилось. И речь даже не про награждение нашей чемпионки Анастасии Демурчян, во время которого вместо гимна России сначала прозвучал первый концерт Чайковского.

Под занавес мирового первенства всплыла намного более серьёзная проблема, которая на протяжении последних лет тревожит мировой спорт.

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв выступил с официальным заявлением. Он рассказал, что организация приняла решение исключить из ряда участников соревнований несколько спортсменов, которые ранее перенесли операцию по смене пола.

Умар Кремлёв глава Международной боксёрской ассоциации «Одной из главных тем стала честность спортсменов и профессионализм. По результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин. По результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы, и впоследствии они были исключены из спортивных состязаний. IBA выступает за открытый и честный спорт!»



Ассоциация во главе с нашим соотечественником ясно дала понять: терпеть возможное мошенничество она не намерена. Конечно, за рубежом активно сражаются за права людей, сменивших пол, а на некоторых соревнованиях по другим видам спорта они даже завоёвывают медали и становятся звёздами. Так, на Олимпиаде в Токио в 2021 году тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард стала первым в истории олимпийского движения человеком, принявшим участие в Играх после смены пола. Но IBA совершенно справедливо считает, что наличие мужских хромосом в организме даёт ощутимое преимущество.

В своё время Международный олимпийский комитет фактически самоустранился от решения проблемы. Он предложил федерациям самостоятельно решать вопрос потенциального участия лиц, сменивших пол, в соревнованиях. Кремлёв и IBA свою позицию выразили однозначно. В боксе подобных попыток получить преимущество не будет!

В последнее время всё больше международных федераций стараются контролировать чистоту спорта. А всё потому, что после смены пола спортсмен, очевидно, получает большое преимущество в силу физиологии. И очень важно, что в боксе свято чтут олимпийские ценности. Мы должны думать о том, какой спорт останется нашим детям.