Рэмпейдж и Боб Сапп — сиамские близнецы? Экс-чемпион UFC станет клоуном в боксёрском цирке

Фриковый тайский промоушен Fight Circus анонсировал очередное крупное событие организации. В начале марта было объявлено подписание контракта с легендой ММА Куинтоном «Рэмпейджем» Джексоном, а датой его первого выступления стало 31 марта. Правда, о том, в каком формате, с кем и по каким правилам будет драться Джексон, не говорилось.

Завесу тайны приоткрыли лишь на днях. Промоушен выпустил трейлер предстоящего события, в котором Куинтон предстал вместе с другим известным представителем мира единоборств и актером – Бобом Саппом. Причем в этом видео Сапп и Джексон выступают в одной команде. А если быть точнее – в роли сиамских близнецов.

Да, звучит диковато, но бойцов ММА запихнули в огромную футболку. Одну на двоих. Таким образом, у Джексона и Саппа активными остаются две руки на двоих, две другие оказываются внутри футболки. Это не только странно звучит, но и странно выглядит. На видео с тренировок Куинтон и Боб не очень активно лупят по груше, тягают один тренажер на двоих. А ещё много кричат и демонстрируют мышцы.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Full Metal Dojo.

В соперниках у звездной пары ещё одни сиамские близнецы – глава промоушена Джон Натт и тренер Эндрю Вуд. В рекламном ролике они тоже появляются, но выглядят менее органично, чем Джексон и Сапп. Зато они тренируются под музыку из «Рокки», а руководит ими Микки.

Если для обычных любителей единоборств такие мероприятия выглядят крайне странно, то для фанатов Fight Circus всё в порядке вещей. Перед новым годом состоялся пятый турнир организации, в котором принимали участие Боб Сапп и Джон Натт. Они и ещё два бойца лупили друг друга большими новогодними мешками с подарками. Сапп в этом мероприятии оказался победителем. Поэтому поединок сиамских близнецов для тайского промоушена – обычное дело.

Понятно, что с настоящими единоборствами это не связано никаким образом. Джексон в последний раз выступал на профессиональном уровне в декабре 2019 года: тогда на турнире Bellator он проиграл техническим нокаутом Фёдору Емельяненко. Последний официальный бой Саппа состоялся ещё раньше. В сентябре 2018 года он выступил на турнире Rizin 13 и одолел единогласным решением Кинтаро Осунаараси. Сейчас Джексон и Сапп зарабатывают деньги вот на таких фриковых азиатских шоу.

С одной стороны, когда видишь легенду ММА Куинтона Джексона, человека, объединявшего титулы чемпиона UFC и Pride, в таких мероприятиях, становится как-то неловко и грустно. С другой стороны, у Fight Circus есть свои поклонники (азиаты же главные фанаты подобных фрик-представлений), никакого урона и ущерба собственному здоровью бойцы здесь не получат. Зато пополнят свой счет кругленькой суммой и отложат её на безбедную старость.