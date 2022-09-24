«Осторожно, злая собака». Экс-боец UFC нокаутировал соперника и облаял камеру. Видео

В ночь с 23 на 24 сентября в Дублине, Ирландия, состоялся турнир Bellator 285, в главном событии которого Бенсон Хендерсон победил Питера Куилли единогласным решением судей. А в соглавном поединке вечера Йоэль Ромеро сразился с Мелвином Манхуфом и финишировал соперника в третьем раунде.
Бой Ромеро и Манхуфа уже срывался в мае 2022-го – тогда вместо травмированного голландца на коротком уведомлении вышел Алекс Полиззи и проиграл техническим нокаутом на последней секунде боя. Но босс Bellator Скотт Кокер решил, что бой двух ветеранов нужно организовать, поэтому после Полиззи Ромеро снова начал готовиться к Манхуфу. Суммарный возраст этих парней – 91 год, и оба, очевидно, уже не находятся на пике формы.
Первые два раунда прошли размеренно, но Ромеро увеличил напор в третьей пятиминутке. Он перевёл Манхуфа на канвас возле сетки и осыпал его мощными ударами руками и локтями. После одного из точных попаданий Манхуф потерял сознание, и судья сразу остановил поединок.
А дальше начали происходить странные и даже паранормальные события. Ромеро решил отпраздновать победу перед камерой, но вместо того, чтобы бросить вызов или кого-то поблагодарить, он залаял. В кубинца будто вселился пёс – на протяжении десяти секунд он издавал похожий на гавканье звук и корчил устрашающее лицо. Перед следующим боем Ромеро Скотту Кокеру стоит позаботиться о том, чтобы на входе в арену установили вывеску «осторожно, злая собака».
С первого взгляда кажется, что Ромеро просто сошёл с ума, но на самом деле этому поведению есть объяснение. Таким образом Йоэль подколол Манхуфа, который раньше выходил в клетку с ошейником и цепью. Якобы гавканьем в камеру кубинец решил показать, кто самая злая собака в Bellator.
А Мелвин на прикол Ромеро не обратил никакого внимания – он наконец объявил о завершении карьеры. После нокаута голландец положил перчатки в центр клетки. «Вот уже 28 лет я занимаюсь тем, что я люблю, и я ценю всю ту поддержку, которую вы мне оказали. Но сегодня, я думаю, надо повесить перчатки. Спасибо за поддержку, вы делаете мою жизнь прекрасной, вы позволяете мне чувствовать себя живым», – заявил Манхуф.
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